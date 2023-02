UA: le MAE participe à la 42ème session du conseil exécutif.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étranges, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, a pris part aux travaux de 42ème session ordinaire du conseil exécutif de l’Union Africaine (UA) qui ont débuté ce mercredi à Addis Abeba.

Cette session se penchera, entre autres, sur le projet d’ordre du jour, les projets de décisions, déclarations et recommandations pour examen par les chefs d’État et de gouvernement lors de leur 36ème session ordinaire de la Conférence, prévue les 18 et 19 février 2023.

Elle examinera, aussi le rapport annuel sur les activités de l’Union et de ses organes, le rapport sur l’opérationnalisation du CDC Afrique, celui d’étape sur l’établissement et l’opérationnalisation de l’Agence Africaine des Médicaments (AMA), le Rapport annuel sur la mise en œuvre des activités de l’UA pour l’année 2022 sur le thème de l’alimentation, l’examen de la note d’orientation de l’année 2023, l’accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF, le rapport sur la situation sociale et humanitaire et évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre et de l’élaboration du deuxième plan décennal de l’agenda 2063.

