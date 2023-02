La Mauritanie à la 42ème session du Conseil exécutif de l’UA.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a quitté Nouakchott, lundi soir, en direction d’Addis-Abeba pour participer aux travaux de la 42ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine prévue les 15 et 16 février dans la capitale éthiopienne.

Cette session vient en prélude à la 36ème session du Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine prévue les 18 et 19 de ce mois.

Le ministre est accompagné dans ce déplacement de M. Mohamed Ahmed Tetta, ambassadeur, conseiller chargé de la communication et porte-parole du ministère, M. Moustapha Diakité, ambassadeur, directeur de l’Union africaine et des organisations régionales africaines à la direction générale de la Coopération bilatérale, et M. Mohamed Baba Ely Mahmoud, ambassadeur, directeur du Protocole au ministère.