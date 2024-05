Frontière Mali: Gouverneur Hodh El Charghi : « La Mauritanie est prête à répondre à toute attaque ou provocation… »

Les violations par l’armée malienne et le Groupe Wagner des frontières terrestres mauritaniennes à l’est du pays continuent de susciter à la fois désapprobation et inquiétude parmi les Mauritaniens, sur fond d’exigences pour mettre fin à toutes les provocations auxquelles les citoyens sont exposés.

La Mauritanie a annoncé la formation de comités pour rendre compte des pertes survenues suite aux récentes transgressions de Wagner et de l’armée malienne contre les villages de l’est du pays, a fait savoir par la voix du gouverneur de la Wilaya du Hodh El Chargui, Islam Ould Sidi.

Il a souligné que la Mauritanie est capable de protéger ses frontières et ses citoyens, et qu’elle est prête à répondre à toute attaque ou provocation, mais qu’elle préfère traiter avec sagesse et calme ce qui se passe actuellement à la frontière malienne.

Il a également souligné que l’armée est prête à faire face avec fermeté à toute nouvelle violation de la frontière.

Au cours des dix dernières années, plus de 50 Mauritaniens ont été tués par les tirs de l’armée malienne à la frontière commune entre les deux pays, et des dizaines d’autres ont été victimes d’arrestations arbitraires et de confiscations de voitures et de bétail.

Au milieu de ce mois, une force de la milice russe Wagner travaillant avec l’armée malienne est entrée sur le territoire mauritanien, plus précisément à la frontière sud-est, et a pris d’assaut les villages de Dar Al-Naim et Mad Allah.

Moustapha Sidiya

Source: senalioune