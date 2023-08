Svenja Schulz en visite au Nigeria après le putsch sur le Niger

Jeu Niger, une attaque à la frontière avec le Burkina Faso et le Mali a montré à quel point la paix dans ce pays d’Afrique de l’Ouest était instable avant même le coup d’État d’il y a trois semaines. La raison principale en est les activités des gangs armés. Comme l’ont annoncé mardi soir les militaires nigériens, 17 soldats nigériens ont été tués et 20 autres blessés. Plus de 100 assaillants ont été “neutralisés” alors qu’ils se retiraient, selon le communiqué, cité par la chaîne de télévision Al Jazeera.

Pendant ce temps, les efforts internationaux pour trouver une solution diplomatique pour rétablir l’ordre constitutionnel après le coup d’État d’il y a trois semaines se sont poursuivis. Après avoir rencontré le président tchadien mardi, le premier ministre Ali Lamine Zeine, nommé par le coup d’Etat, s’est dit « ouvert à des pourparlers avec toutes les parties ». L’un est dans un « processus de transition », mais insiste sur la « souveraineté de notre pays ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest avait auparavant également déployé des efforts diplomatiques, CEDEAO, prioritaire. Lors d’un deuxième sommet, la communauté a néanmoins annoncé qu’elle mettrait en place une « force de réserve », mais une intervention n’était qu' »un dernier recours ». Il est frappant de constater que si la libération de Mohamed Bazoum arrêté est toujours réclamée au niveau international, il n’y a pratiquement aucun appel à son retour en tant que président nigérien.

Voyage sous le signe du coup

Côté allemand, la ministre fédérale du Développement Svenja Schulze (SPD) s’est rendue mercredi au Nigeria. Elle devait y rencontrer ce soir-là un ministre nigérian et le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray. La ministre se rend en Afrique de l’Ouest en sa qualité de présidente de l’Alliance du Sahel. L’Alliance Sahel coordonne le soutien international aux cinq États du Sahel que sont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Le voyage est marqué par le coup d’État au Niger. Schulze veut savoir comment l’Allemagne peut soutenir pacifiquement un retour à la démocratie.

Un porte-parole a déclaré mercredi que l’Allemagne avait suspendu tous les paiements et la coopération bilatérale au développement avec le Niger depuis le coup d’État. “Nous devons nous assurer que l’argent des contribuables allemands ne tombe pas entre les mains de putschistes.” Au total, environ 24 millions d’euros ne seraient plus versés au Niger cette année. Les aides spéciales de crise telles que les aides dites transitoires continueraient d’être accordées. Ils doivent assurer les soins de base à la population.

Les experts considèrent désormais qu’une intervention militaire est hautement improbable. Le déploiement d’une force de la CEDEAO au Mali était initialement prévu pour 2012, mais il n’a pas été possible de la mettre en place en quelques mois, explique Malte Brosig, professeur de relations internationales à l’université du Witwatersrand à Johannesburg, et les FAZ. cette raison, la France doit intervenir. La mise en place d’une force en attente pour le Niger dépend beaucoup du Nigeria. “Il est impensable qu’une telle chose se produise sans que le Nigeria ne joue un rôle majeur en tant que puissance régionale.”

lutter contre le terrorisme

Cependant, l’armée nigériane n’est plus un acteur fort comme elle l’était, a perdu de son influence et de son professionnalisme, notamment parce qu’une grande partie des dépenses de défense a disparu à cause de la corruption. De plus, l’armée est entièrement occupée à combattre l’organisation terroriste Boko Haram. Les questions pratiques lors de la mise en place d’une force en attente, telles que le financement et la logistique, sont également non résolues et difficiles à résoudre. Il existe également une forte résistance au Nigeria et dans la région. « Les putschistes n’ont déclaré la guerre à personne, mais ont renversé un gouvernement civil. Il n’y a pas assez d’intérêt pour une frappe militaire, d’autant plus que le vrai problème est la lutte contre le terrorisme”, explique Brosig. La nouvelle direction du Niger bénéficie également du soutien des gouvernements militaires du Mali et du Burkina Faso. Ensemble, ils pourraient « tenir bon » face à une troupe de la CEDEAO.

