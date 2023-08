Le Niger est toujours menacé par une invasion de la CEDEAO. Sur le terrain, l’Europe pousse le projet colonial du « G-5 Sahel »

Le 26 juillet 2023, la Garde présidentielle nigérienne a pris des mesures contre le président sortant Mohammed Bazoum et a organisé un coup d’État. Une brève lutte entre les forces armées du pays s’est terminée avec tous leurs représentants acceptant le renversement de Bazoum et un gouvernement militaire dirigé par le général Abdourahamane Omar Tiani. Le Niger est le quatrième pays du Sahel à avoir connu recemment un coup d’État – les trois autres étant le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Le nouveau gouvernement interdit à la France de continuer à acquérir de l’uranium nigérien. Tiani a également mis fin à la coopération militaire avec la France, ce qui signifie que 1 500 soldats français feront leurs valises. Sur la pérennité de »Airbase 201«, une installation américaine à Agadez, à mille kilomètres de la capitale de l’Etat Niamey, en attendant il n’y a pas eu de déclaration publique. C’est la plus grande base de drones au monde. C’est la clé des opérations américaines à travers le Sahel. Les troupes américaines ont reçu l’ordre de rester à la base pour le moment et les vols de drones ont été temporairement interrompus. Le coup d’État est dirigé contre la présence française au Niger, mais le sentiment anti-français n’a jusqu’à présent pas affecté la présence militaire américaine.

Peur des imitateurs

Quelques heures seulement après le coup d’État, les nations coloniales occidentales les plus puissantes – notamment la France et les États-Unis – ont condamné le coup d’État et appelé à la réhabilitation de Bazoum. Mais ni la France ni les États-Unis n’ont voulu forcer cela. Plus tôt cette année, les gouvernements français et américain ont exprimé leur indignation face à un soulèvement dans le nord du Mozambique qui affectait leurs bénéfices du champ de gaz naturel de Total-Exxon au large de Cabo Delgado. Au lieu d’envoyer des troupes françaises et américaines, ce qui aurait polarisé la population et alimenté le sentiment anti-occidental, ils ont accepté d’envoyer des troupes militaires du Rwanda. Ils ont envahi le Mozambique et réprimé le soulèvement.

Un jour après le coup d’État, la CEDEAO a condamné le coup d’État, le Niger a été expulsé de la CEDEAO. Malgré l’absence de mandat, l’association, fondée en 1975 sous le nom de Communauté économique des États africains, a envoyé des « troupes de maintien de la paix » dans la guerre civile libérienne en 1990 et depuis lors également en Sierra Leone et en Gambie. La CEDEAO a immédiatement imposé un embargo sur le Niger . Par l’ ultimatum du 6 août, ils ne parviennent pas à s’entendre sur une invasion, mais organisent une armée de réserveet a organisé une réunion annulée plus tard le 12 août à Accra. Des manifestations de masse au Nigeria et au Sénégal contre une invasion militaire de la CEDEAO au Niger ont entraîné une répression massive des manifestants, car les politiciens locaux craignent également pour leur survie.

Lorsque la CEDEAO a envisagé la possibilité d’une invasion militaire, les gouvernements du Burkina Faso et du Mali ont également pris cela comme une déclaration de guerre contre eux-mêmes. Il y a des propositions pour une fédération du Niger avec le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Ces pays ont très bien réussi à renverser des gouvernements pro-occidentaux, mais n’ont pas réussi à éradiquer la pauvreté chez eux. Dans The Barrel of the Gun: Political Power in Africa and the Coup d’États , la journaliste Ruth First a parlé du «potentiel contagieux» du coup d’État. Les partis politiques issus des mouvements de libération nationale ont dégénéré en élites qui ne font que pousser les agendas occidentaux, dépendant de Paris et de Washington. Depuis 2011, les groupes jihadistes venus de Libye arrivent de plus en plus dans le sud algérien et le Sahel maintenant la moitié du Mali est contrôlée par des alliés d’Al-Qaïda. Cela a encouragé les élites locales et les grandes puissances occidentales à affaiblir davantage les syndicats déjà sévèrement restreints et à bannir les gauchistes des rangs des partis établis.

Le manque de forces de gauche

Le manque de forces de gauche laisse peu d’alternatives. La petite bourgeoisie des régions rurales fait de ses enfants des leaders militants. Le chef burkinabé Ibrahim Traoré de la province rurale du Mouhoun et le colonel Assimi Goïta de la forteresse militaire de Kati représentent cette classe. Leur situation est déterminée par les conséquences des durs programmes d’austérité du FMI, les paiements aux garnisons militaires occidentales et le vol des ressources par les multinationales ; une fois expulsés, ils n’ont pas de voix politique, mais la plupart des jeunes hommes finissent dans l’armée. Contrairement aux élites là-bas, qui organisent des « putschs généraux », elles organisent des « putschs colonels ». Des rassemblements de masse à Niamey aux petites villes isolées à la frontière avec la Libye. Le coup d’État au Niger a également été largement soutenu ; ses dirigeants ont un modèle : Thomas IsidoreNoël Sankara , révolutionnaire panafricain et marxiste, président du Burkina Faso jusqu’à son assassinat en 1987. L’officier militaire Ibrahim Traoré porte le même béret rouge que Sankara, mais il n’est pas un représentant de la gauche politique.

Les chefs militaires nigériens ont actuellement installé un cabinet dirigé par Ali Mahamane Lamine Zeine. L’ancien ministre des Finances a travaillé à la Banque africaine de développement au Tchad, et les chefs militaires sont également bien représentés dans son cabinet actuel. Il est principalement géré par des civils et pourrait diviser la CEDEAO. Les forces impérialistes de l’Occident, mais surtout les États-Unis avec leurs troupes terrestres au Niger, veulent à tout prix empêcher de nouveaux coups d’État. Sous la direction française, l’Europe a continuellement déplacé les frontières politiques du continent africain et a récemment lancé un projet appelé « G-5 Sahel ». Compte tenu des gouvernements anti-français dans trois de ces États – le Burkina Faso, Mali et Niger – et tensions politiques dans deux autres – Tchad et Mauritanie – l’Europe devra se retirer de la côte. Les sanctions vont s’intensifier et la possibilité d’une invasion militaire continue de planer sur la région comme un vautour affamé.

Avec agences