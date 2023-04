Sous la pluie ce jour à Nouakchott.

Ce matin, très tôt, le ciel gronde à fendre les toits. Et, les peurs se lisent dans les yeux des enfants, malgré cette obscurité opaque. Puis, sans marquer de pause, la pluie tombe avec des grosses gouttes. Le sol est totalement trempé et les toits déversent des torrents d’eau. Les travailleurs hésitent de sortir pour leurs boulots, comme des chèvres ayant la phobie de l’eau. Un silence de mort couvre la ville. Une pluie fine continue à tomber. De temps en temps, on entend un bruit sourd du tonnerre, qui descend vers l’océan en crescendo. Rien ne bouge. Pas un bruit de véhicule, ni d’autres engins…

Aujourd’hui encore, les quartiers pauvres de la capitale, depuis des decennies (Sebkha, El-Mina, Dar-Naim, Netek…), vivrons des heures, voire des jours pénibles. En revanche, les jeûneurs vont passer des jours de fraîcheur pour cette fin de Ramadan. Inchallah.

Toutefois, sur le climat de Nouakchott, il ne faut jurer de rien, car il est instable comme les caractères d’une divorcée sept fois de suite, dans sa vie mouvementée.

Bonne continuation du Ramadan Karim…

Puisse Allah nous protéger tous et toutes.

Saidou Abdoulaye Ba.

Écrit sous la pluie ce jour à Nouakchott.

Le 13 avril 2023.