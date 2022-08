Les pluies récentes ont fait beaucoup de dégâts. La plupart des structures qui parsèment l’autoroute se sont effondrées, perturbant la fluidité de la circulation et menaçant la sécurité des usagers et de leurs biens. Du côté des bâtiments publics, la situation n’est pas si bonne. Des écoles, dont Nouakchott, ont été inondées et leurs toits n’ont pas pu résister aux 40 mm de pluie reçus par la capitale. Un projet de construction d’un système d’égouts pour collecter les eaux de ruissellement s’est avéré être une grosse blague.

Nouakchott est devenu saturé d’eau et la plupart de ses rues sont impraticables. Qui est responsable de cette situation, cet énorme gâchis ne devrait-il pas s’expliquer ? Ne réalisez-vous pas soudainement que 135 milliards d’Ougiya sont également enveloppés de fumée ?

Je ne veux pas tomber dans le truisme désormais très à la mode selon lequel l’ex-président Abdelaziz est sans doute en partie responsable de cette histoire, mais si les crimes graves seront radiés du compte de résultat. . En attendant, les commissions d’enquête et la police chargée de lutter contre la criminalité en col blanc doivent se réunir pour mieux appréhender les ponts, les tabliers, les réseaux d’approvisionnement et les salles de classe qui cèdent la place à l’eau. Il faut le faire rapidement avant que les preuves du crime ne disparaissent.

Combien de temps allez-vous vous moquer de ces gens ? Combien de temps les personnes qui commettent des crimes aussi graves resteront-elles impunies ? Les pouvoirs actuels sont obligés de mettre au jour tous ces dossiers et de punir sans merci les responsables des violations.

Article actualisé paraphrasant un autre publié én 2020 par Feu Ely Abdalla, paix éternelle à son âme.