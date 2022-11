Sommet d’Alger: 16 dirigeants arabes, Guterres, Aliyev et Macky Sall y participent

Les dirigeants et les responsables arabes continuent d’affluer vers Alger pour participer aux travaux du 31e Sommet de la Ligue arabe les 1er et 2 novembre en cours.

Ils sont seize (16) dirigeants arabes au total, dont le président Abdelmadjid Tebboune –président du Sommet- qui participeront aux côtés des responsables de deuxième rang, en l’occurrence chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères au sommet arabMohamed Ould Cheikh El-Ghazouanie qu’abrite l’Algérie.

1- Le président algérien Abdelmadjid Tebboune (président du sommet)

2- Le président tunisien Kaïs Saïed

3- Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani

4- Le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes Al-Menfi

5- Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi

6- Le président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan

7- Le président comorien Azali Assoumani

8- Le président djiboutien smaïl Omar Guelleh

9- Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud

10- L’Emir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani

11- Le vice-président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Rached al-Maktoum

12- Le prince koweitien Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

13- Le président du Conseil de direction présidentiel au Yémen Rachad Mohammed Al-Alimi

Irak

14- Le président irakien Abdellatif Djamel Rachid

15- Le président palestinien Mahmoud Abbas

16- Le prince héritier de la Jordanie Al Hussein ben Abdallah.

Représentation de deuxième plan:

1- Le chef du gouvernement libanais Najib Mikati

2- Le vice-premier ministre pour les Affaires de la Défense du Sultanat d’Oman Sayyid Shihab bin Tarik bin Taimur Al Saïd

3- Le vice- Premier ministre du Bahreïn, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa

4- Le ministre saoudien des affaires étrangères le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud

5- Le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita.

Le président Tebboune avait reçu le président sénégalais et le président de l’Union africaine (UA) Macky Sall en sa qualité d’invité d’honneur du Sommet arabe.

Le SG de l’ONU et le président du Mouvement des non-alignés présents

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, en sa qualité de président en exercice du Mouvement des Non-Alignés, est arrivé mardi a Alger en tant qu’invité d’honneur de la 31ème session du Sommet arabe qui se tient mardi et mercredi a Alger.

Le Secrétaire général des Nations-Unies António Guterres est arrivé a Alger pour participer au Sommet arabe en tant qu’invité d’honneur.

Réforme de la Ligue: le président Tebboune soumettra au sommet arabe plusieurs idées

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, lundi a Alger, que le président de la République Abdelmadjid Tebboune soumettra au Sommet arabe plusieurs idées visant a réformer la Ligue arabe.

Animant une conférence de presse au Centre international des conférences (CIC) “Abdelatif Rehal, a la veille de l’ouverture des travaux du Sommet arabe, Lamamra a déclaré que l’Algérie accorde “une extrême importance” a la question de la réforme de la Ligue arabe.

Relevant ” l’importance de la société civile dont le rôle, s’il est pleinement accompli, fera avancer l’action arabe commune “, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l’action des sociétés civiles arabes procède “d’une grande force a la faveur de la participation des élites arabes, de la jeunesse et de l’élément féminin, d’autant plus qu’elle ouvre des perspectives a la modernisation de l’action arabe commune”.

“J’ai relevé a travers le Forum intergénérationnel de soutien a l’action arabe commune tenu a Oran que cette dimension populaire est de nature a ouvrir au monde arabe de grands espaces liés au développement dans les domaines de la technologie, l’informatique et autres”, a-t-il dit.

Evoquant la “Déclaration d’Alger” devant sanctionner les travaux du Sommet arabe, Lamamra a indiqué que ce document aura “une place importante” dans le développement de l’action arabe commune, et qu’il était encore tôt pour évoquer sa teneur.

La ” Déclaration d’Alger ” a fait l’objet d’enrichissement et de révision depuis le début de la réunion des délégués permanents et des hauts responsables, a-t-il fait savoir, soulignant que le Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet tranchera le dossier.

A ce titre, le ministre a souligné que le travail était en cours et qu’une longue séance des ministres des Affaires étrangères s’est tenue, lundi matin, en vue d’examiner le projet de la Déclaration d’Alger et la structuration et le contenu de ce projet, ajoutant que les chefs de la diplomatie ont convenu des grands axes, des principales orientations et de ce qui est attendu de cet important document.

L’Algérie soucieuse du respect du protocole diplomatique en vigueur lors des travaux du Sommet

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a insisté sur la volonté de l’Algérie de faire de ce sommet “un moment charnière” dans l’action arabe commune, un rendez-vous qui puisse répondre aux nombreux défis majeurs ” qui nous interpellent a faire preuve d’un véritable courage et d’être animés d’un souci a faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts individuels”.

Répondant a une question sur le respect par l’Algérie du protocole diplomatique lors des travaux du Sommet, Lamamra a affirmé que l’Algérie était soucieuse de respecter scrupuleusement ce protocole, soulignant que le pays a une grande expérience en la matière.

Il a tenu, dans ce cadre, a démentir les informations circulant sur ce sujet et qui sont, a-t-il dit, “dénuées de tout fondement”.

Lamamra a mis en avant l’attachement de l’Algérie a “réunir le climat nécessaire devant favoriser le travail dans l’entente et le respect mutuel, et dans le cadre des us diplomatiques développés par l’action arabe et adoptés au sein des autres organisations internationales “.

L’Algérie souhaite la bienvenue a tous les dirigeants arabes pour participer aux travaux du Sommet, tout en respectant la souveraineté de chaque Etat, a-t-il dit, soulignant que les pays sont libres de dépêcher le représentant de leur choix.

Faisant la comparaison avec les autres sommets, Lamamra a qualifié le taux de participation au Sommet d’Alger de “respectable et très important “, dans la mesure où certains pays n’ont pas de chef d’Etat, mais un chef de gouvernement ou faisant fonction de chef d’Etat.

Abordant la question palestinienne, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l’Initiative arabe de Paix de 2002 figurera parmi les principales conclusions du Sommet arabe.

“L’approche arabe courageuse et créative adoptée a Beyrouth en 2002 figurera certainement parmi les principales conclusions relatives a la Palestine et au Moyen-Orient”, poursuit Lamamra.

Ces conclusions “reposent sur le sentiment de responsabilité qui nous anime envers l’Etat de Palestine, (…) en vue de permettre au peuple palestinien d’accéder a ses droits inaliénables et d’établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale”, a ajouté Ramtane Lamamra.

S’agissant du règlement et de la prévention des conflits, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que le président Tebboune entend notamment proposer “la relance du système de la Ligue arabe relatif a la prévention des conflits et la contribution a leur résolution” .

“Le président Tebboune examinera de nombreuses propositions délicates avec ses homologues lors du Sommet”, a-t-il dit.

Le président du Sommet Abdelmadjid Tebboune aura a compter de mardi “toutes les prérogatives pour faire peser le poids de son pays et sa vision clairvoyante, dans la proposition de nouvelles méthodes de travail pour contribuer a la résolution des problèmes existants, comme en Libye “, a souligné Lamamra.

Rappelant l’intérêt “extrême” accordé par le président Tebboune a la résolution de la crise libyenne a la faveur d’une solution interlibyenne, il a réitéré la disposition de l’Algérie a soutenir l’intégrité territoriale de ce pays, et a respecter sa souveraineté et son indépendance politique.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé l’engagement de l’Algérie en faveur de la coopération et du partenariat sud-sud aux côtés de plusieurs pays, convaincus de la capacité de cette coopération a opérer le changement dans les relations économiques internationales.

Lamamra a insisté sur l’importance de tirer parti des atouts du monde arabe pour peser sur la situation, réitérant l’attachement de l’Algérie a garantir le climat nécessaire favorisant le travail dans un cadre de compréhension et de coopération.

Sommet arabe: une source diplomatique algérienne répond aux allégations autour de l’accueil de la délégation marocaine

Une source diplomatique algérienne a déploré les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, attribuées aune source marocaine de haut niveau sur de prétendues «violations diplomatiques» lors de l’accueil de la délégation marocaine prenant part aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue des états arabes au niveau du Sommet, affirmant qu’il s’agit d’allégations éhontées et fallacieuses, n’existant que dans l’imaginaire de leur auteur.

Affirmant que ces allégations n’existent que dans «l’imaginaire de leur auteur et sont dénuées de tout fondement», la même source a souligné que la cérémonie d’accueil réservé au ministre marocain était la même pour les autres délégations arabes participant a la réunion, lesquelles ont toutes d’ailleurs affiché leur satisfaction quant a l’accueil et l’accompagnement réservé depuis leur arrivée et durant leur séjour en Algérie.

«Le ministre marocain a lui-même tenu lors de son intervention aux travaux de la réunion ministérielle à remercier l’Algérie pour l’accueil et l’hospitalité», a ajouté la même source.

S’agissant des assertions relatives a l’ordre protocolaire des délégations lors des réunions officielles ou encore les réceptions organisées en l’honneur des délégations, la même source a tenu a rappeler que l’Algérie «a retenu l’ordre adopté par le Secrétariat général de la Ligue arabe».

«Ces allégations marocaines éhontées et fallacieuses, devenues une pratique courante connue de tous, y compris celles remettant en cause l’extrême professionnalisme des compétences algériennes dans les fora internationaux, ne peuvent d’aucune manière perturber les travaux du Sommet d’Alger dont les prémices du succès commencent a gêner certaines parties qui œuvrent a saper tout effort tendant a consacrer l’unité, la solidarité et le resserrement des rangs des frères arabes», a conclu la même source.

Larbaoui nie la participation de Brahim Ghali au Sommet arabe d’Alger

Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui a réfuté catégoriquement, vendredi, les informations fallacieuses et tendancieuses de la presse marocaine sur une prétendue participation du Président sahraoui, Brahim Ghali aux travaux du 31e Sommet arabe d’Alger.

“Nous sommes habitués a de telles informations fallacieuses et tendancieuses”, a déclaré Larbaoui a la presse, se disant étonné de “cette information relayée par les médias marocains, d’autant plus saugrenue que la République arabe sahraouie n’est pas membre de la Ligue arabe”.

“Je réfute cette information de manière catégorique”, a-t-il martelé, soulignant que “le président de la République sahraouie n’est pas concerné par ce Sommet, ni de près ni de loin “.

“De telles informations fallacieuses et tendancieuses sont relayées dans une tentative de détourner l’attention sur le Sommet arabe, voire tenter d’entamer sa crédibilité”, au moment ou “les prémices de son succès se dessinent a l’horizon, notamment après les réunions exploratoires tenues au niveau des délégués permanents et du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA)”.

Aboul Gheit: le sommet arabe d’Alger sera “un sommet rassembleur”

Le Sommet arabe prévu début novembre a Alger sera “un sommet rassembleur”, a déclaré lundi à Alger le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit au sortir de l’audience que lui accordée le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration a la presse, Aboul Gheit a précisé que “la rencontre a été empreinte de volonté affirmée d’assurer le plein succès de ce sommet” qui sera, a-t-il dit, “un sommet rassembleur.”

Le président Tebboune est “une personnalité remarquable” et est “pleinement informé de toutes les dispositions relatives au sommet”, ajoute le SG de la Ligue arabe.

Aboul Gheit souhaite que les prochaines réunions des délégués permanents et des ministres des Affaires étrangères puissent aboutir a “un consensus total”, ajoutant que “bon nombre de dirigeants arabes” seront présents les 1er et 2 novembre en Algérie où régnera une ambiance festive.

A cette occasion, le SG de la Ligue arabe a félicité le président Tebboune pour avoir réussi a concrétiser la réconciliation palestinienne.

“Nous souhaitons que les Palestiniens veillent a sa mise en œuvre au pied de la lettre et en toute honnêteté pour défendre l’avenir de la Palestine.”

Sommet d’Alger: le président Tebboune reçoit le Secrétaire général de la Ligue arabe

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi a Alger, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit qui effectue une visite de deux jours en Algérie qui abritera début novembre prochain le 31e sommet arabe.

La rencontre s’est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger Ramtane Lamamra et du Directeur de Cabinet a la

Le Sommet arabe d’Alger sera un succès, selon Aboul Gheit

Le Secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a affirmé, dimanche a Alger, que le Sommet arabe d’Alger sera un “succès”, soulignant qu’il y a une parfaite convergence de vues entre la partie algérienne et le Secrétariat général de la Ligue arabe concernant tous les points relatifs a ce rendez-vous.

Le prochain Sommet arabe “sera un succès vu la bonne préparation et la parfaite organisation assurées en prévision de ce rendez-vous”, a soutenu Aboul Gheit a l’issue d’une rencontre de concertations politiques bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, et des entretiens élargis aux délégations des deux parties.

Cette rencontre a permis de “débattre de tous les axes concernant le sommet”, a-t-il ajouté.

“Il y a une parfaite convergence de vues avec Lamamra concernant tous les points liés au sommet, a affirmé le SG de la Ligue arabe, se félicitant de toutes les dispositions prises.

Ramtane Lamamra et Ahmed Aboul Gheit ont tenu des discussions bilatérales sur les derniers préparatifs ainsi que les questions phares inscrites a l’ordre du jour du 31e sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre prochain. Ces entretiens ont été élargis aux délégations des deux parties.

Le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit était arrivé dimanche a Alger a la tête d’une délégation du secrétariat général pour une visite de deux jours.

Le président de la Somalie confirme sa participation au Sommet d’Alger

Le ministre de la Communication a remis ,mercredi, au président de la Somalie Hassan Sheikh Mohamud la lettre d’invitation du président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe qu’abritera l’Algérie début novembre prochain.

Le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani, a été reçu mercredi a Mogadiscio, en qualité d’Envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, par le président de la Somalie Hassan Sheikh Mohamud, a qui il a remis la lettre d’invitation adressée par le président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe qu’abritera l’Algérie début novembre, a indiqué un communiqué du ministère.

“En sa qualité d’Envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a été reçu, mercredi a Mogadiscio, par le président de la République fédérale de Somalie Hassan Sheikh Mohamud, a qui il a remis la lettre d’invitation adressée par le président de la République pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe qu’abritera l’Algérie les 1er et 2 novembre”, a précisé le communiqué.

A cette occasion, le ministre de la Communication a transmis au président somalien “les salutations fraternelles du président de la République et ses vœux de bien-être et de prospérité a la République fédérale de Somalie” et fait part de “son aspiration, a travers sa participation, a faire de ce sommet un rendez-vous pour renforcer l’action arabe commune et permettre aux pays arabes de relever les défis multidimensionnels auxquels ils sont confrontés”.

Pour sa part, le président somalien a confirmé sa “participation personnelle au prochain sommet arabe, a la tête d’une délégation de haut niveau, affirmant le soutien de la République fédérale de Somalie aux efforts de l’Algérie pour assurer le succès de cet important rendez-vous arabe”.

Il a exprimé “sa grande joie et sa fierté d’être présent en Algérie, d’autant que le sommet arabe se tiendra sur la terre des triomphes, et coïncidera avec l’anniversaire historique du déclenchement de la Guerre de libération algérienne”.

Le président somalien a chargé également Bouslimani de remettre un message écrit qu’il a adressé au président Tebboune et de lui transmettre ses sincères salutations fraternelles, ajoutant que sa participation au sommet d’Alger lui “permettra d’avoir des discussions approfondies avec son frère le président Abdelmadjid Tebboune sur les moyens de renforcer et de promouvoir les relations qui unissent les deux pays et deux peuples frères”, ajoute-t-on de même source.

Cette rencontre, a laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abshir Omar Huruse, a permis également de “saluer les relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays ainsi que leur volonté commune de les appuyer et de les conforter, au mieux des aspirations des deux peuples frères”, conclut le communiqué.

Sommet arabe: le président Tebboune adresse une invitation au roi Mohamed VI

Le ministre de la Justice Abderrachid Tabi a remis ,ce mardi a Rabat, une lettre d’invitation adressée par le président de la République au roi Mohamed VI pour participer au Sommet arabe qu’abritera l’Algérie début novembre prochain.

En sa qualité d’envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Abderrachid Tabi a remis ,ce mardi a Rabat, une lettre d’invitation adressée par le président de la République au Roi du Maroc Mohamed VI pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochain a Alger.

La lettre d’invitation a été réceptionnée, au nom du Roi, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant a l’étranger Nasser Bourita.

Le SG de l’ONU confirme sa participation au Sommet d’Alger

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a confirmé, lundi, sa présence au Sommet arabe d’Alger, prévu les 1 et 2 novembre, saluant la contribution « exceptionnelle » de l’Algérie a la diplomatie mondiale multilatérale.

Au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra qui lui a remis la lettre d’invitation adressée par le président Abdelmadjid Tebboune a assister au Sommet arabe d’Alger en qualité d’invité d’honneur Guterres a exprimé sa « profonde reconnaissance a M. le Président acceptant son invitation a assister aux travaux de cette échéance qui coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération. »

Au terme de sa participation aux travaux du volet de haut niveau de la 77e Assemblée générale (AG) des Nations Unies (ONU), tenus a New York, le chef de la diplomatie algérienne a tenu une séance de travail avec le SG de l’ONU Antonio Guterres.

Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre l’Algérie et l’ONU ainsi que les derniers développements internationaux et régionaux, notamment les efforts consentis par l’Algérie pour promouvoir la paix et la stabilité en Libye, en Mali et dans la région sahélo-saharienne, outre ses efforts visant a consolider l’unité nationale palestinienne et a reprendre le processus de paix au Moyen-Orient a travers la relance de l’initiative arabe de paix.

Dans ce contexte, le Secrétaire général a salué l’apport « exceptionnel de l’Algérie a l’ONU et a la diplomatie mondiale multilatérale, au service des objectifs de paix et de stabilité et pour le règlement des conflits par des voies pacifiques et la promotion des relations amicales entre les pays. »

Le président sénégalais, invité d’honneur du Sommet d’Alger

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, a été reçu, vendredi a New York, par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a qui il a remis la lettre d’invitation que lui a adressée son frère, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour prendre part aux travaux du Sommet arabe d’Alger, en tant qu’invité d’honneur en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine (UA).

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la participation de Lamamra aux travaux de la 77ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU a New York. A cette occasion Macky Sall a exprimé “toute sa reconnaissance et considération a son frère le Président Abdelmadjid Tebboune pour cette invitation qui témoigne de l’attachement de l’Algérie a son appartenance africaine stratégique et son engagement indéfectible a renforcer le partenariat arabo-africain”.

Le président sénégalais a affirmé “avoir accepté cette invitation avec fierté, faisant part de son attachement a participer personnellement aux travaux du Sommet et soutenir les efforts de l’Algérie visant a jeter les ponts de la coopération et de la solidarité entre les espaces arabe et africain”.

La rencontre a été une occasion pour passer en revue les prochaines étapes dans le cadre de l’action africaine commune, outre les perspectives de renforcement de la place du continent africain sur la scène internationale.

Sommet d’Alger: 15 dirigeants arabes invités

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a envoyé actuellement une invitation officielle a quinze (15) dirigeants arabes afin de prendre part au Sommet arabe qu’abritera l’Algérie les 1er et 2 novembre prochain.

Pour ce faire, nombre de ministres ont été chargés par le président Tebboune de remettre ces invitations aux dirigeants arabes.

Il s’agit des ceux du Sultanat d’Oman, la Jordanie, le Koweït, les Emirats arabes unis (EAU), le Bahreïn, le Qatar, la Tunisie, l’Egypte, la Palestine, la Mauritanie, le Djibouti, le Soudan, le Liban et la Libye.

Les ministres chargés de cette mission devront se rendre prochainement -munis de l’invitation du chef de l’Etat- en Arabie saoudite, au Yémen, au Maroc, aux Comores et en Somali.

Le président Tebboune invite les présidents palestinien et égyptien a participer au Sommet arabe

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a invité les présidents palestinien et égyptien, Mahmoud Abbas et Abdel-Fattah al-Sissi, a participer aux travaux du 31e au Sommet arabe prévu a Alger les 1 et 2 novembre 2022.

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a été reçu lundi soir, dès son arrivée au Caire, par le président de l’Etat de PalestineMahmoud Abbas a qui il a remis une invitation adressée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu a Alger les 1 et 2 novembre 2022, indique un communiqué du ministère.

Lamamra a transmis lors de cette audience “les salutations du président Abdelmadjid Tebboune a son frère le président Mahmoud Abbas, réitérant l’engagement constant de l’Algérie a soutenir les droits légitimes du peuple palestinien frère, et son aspiration au rôle actif de l’Etat de Palestine dans la réussite de cet important rendez-vous arabe”, selon la même source.

De son côté, “le président Mahmoud Abbas a exprimé ses remerciements a son frère le président Abdelmadjid Tebboune pour son soutien permanent a la cause palestinienne, se disant fier de voir l’Etat de Palestine, le premier pays a être officiellement invité a participer au Sommet d’Alger, ce qui confirme la centralité de la cause palestinienne placée au cœur des priorités de l’action arabe commune”, a ajouté le communiqué du ministère.

“Le président palestinien a affirmé de nouveau sa détermination a participer au Sommet et a concourir, aux côtés de ses frères, dirigeants des autres états arabes a la réussite de ses travaux a travers la réalisation de conclusions qualitatives a la hauteur des aspirations des peuples arabes”, poursuit la même source.

Lamamra chez Abdel-Fattah al-Sissi

Ramtane Lamamra a été reçu, mardi au Caire, par le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a qui il a remis la lettre d’invitation que lui a adressée le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu a Alger le 1er et 2 novembre 2022, indique un communiqué du ministère.

“En sa qualité d’envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger Ramtane Lamamra a été reçu, au palais Al-Ittihadiya, par le président de la République arabe d’Egypte, pays frère, Abdel-Fattah al-Sissi”, précise la même source.

Lors de cette audience, Lamamra a remis au président égyptien la lettre d’invitation du Président Tebboune pour participer au Sommet arabe d’Alger et lui a transmis ses “sincères salutations et son souhait de continuer a travailler de concert avec lui pour renforcer la coopération bilatérale et consacrer la tradition de concertation et de coordination politique entre les deux pays frères”, ajoute le communiqué.

De son côté, le président Abdel-Fattah al-Sissi a exprimé sa haute considération pour son frère le président Abdelmadjid Tebboune, saluant ses efforts et ses démarches pour assurer le succès du prochain Sommet arabe.

Le chef de l’Etat égyptien a affirmé “sa volonté de participer et de contribuer personnellement au soutien de ces efforts pour que cette échéance arabe importante soit sanctionnée par des résultats a la hauteur des aspirations des peuples arabes”.

Damas préfère que son retour au sein de la Ligue “ne soit pas évoqué” lors du Sommet d’Alger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu, dimanche, au téléphone avec son homologue syrien Faisal Mekdad qui a affirmé que son pays préfère que la question liée a la reprise de son siège au sein de la Ligue des Etats arabes “ne soit pas soulevée” lors du Sommet d’Alger, indique un communiqué du ministère.

Dans le cadre du parachèvement des consultations menées par l’Algérie avec les pays arabes dans la perspective de réunir les conditions du succès du Sommet arabe qui se tiendra a Alger, les 1er et 2 novembre prochain, Lamamra a eu dimanche un entretien téléphonique avec son homologue syrien Faisal Mekdad, précise le communiqué.

Parmi les questions abordées a cette occasion, figure “la relation entre la République arabe syrienne et la Ligue des Etats arabes, au sujet de laquelle le chef de la diplomatie syrienne a indiqué que son pays préfère que la question de la reprise de son siège au sein de la Ligue des Etats arabes lors du Sommet d’Alger ne soit pas soulevée, par souci de contribuer a la consolidation de l’unité des rangs arabes face aux défis imposés par les développements actuels au double plan régional et international”, lit-on dans le même communiqué.

“Les deux parties ont également exprimé leur aspiration a voir le Sommet couronné de résultats constructifs qui contribueraient a assainir le climat politique et a renforcer les relations interarabes en vue de faire avancer l’action arabe commune”, ajoute-t-on dans le document.

Lamamra: l’Algérie est prête pour accueillir le sommet arabe

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger Ramtane Lamamra a déclaré, ce dimanche, que l’Algérie était prête pour abriter le sommet arabe prévu le 1er novembre prochain.

Le chef de la diplomatie algérienne s’est exprimé en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire pour l’exercice 2022/2023, ce dimanche 4 septembre 2022,

Le sommet arabe d’Alger sera “un sommet de consensus arabe”

La Secrétaire générale adjointe et chef du département des affaires sociales de la Ligue arabe, Haïfa Abu Ghazaleh a déclaré, samedi a Alger, que le sommet arabe prévu, début novembre prochain a Alger, sera un « sommet de consensus arabe ».

« Nous espérons que le sommet d’Alger soit un sommet de consensus arabe », a indiqué Mme Abu Ghazaleha, en marge des travaux de la conférence internationale sur « le militantisme de la femme algérienne: de la guerre de libération au processus d’édification », tenus au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, tout en souhaitant le succès de ce rendez-vous important qui sera rehaussé par « la présence des dirigeants arabes sur la terre d’un million et un demi million de martyrs ».

D’intenses préparatifs sont en cours au niveau de la Ligue arabe en prévision de ce sommet, a-t-elle fait savoir, rappelant la récente visite effectuée par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, en Algérie où il a été reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, avec qui il a passé en revue les principaux points a aborder lors du sommet.

« Le sommet d’Alger, qui ne sera pas uniquement consacré aux questions d’ordre politique, abordera également les questions socioéconomiques d’intérêt commun pour le monde arabe », a-t-elle ajouté.

Abou El Gheït: le sommet arabe d’Alger sera “un succès”

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheït a affirmé mardi a Alger que le sommet arabe prévu a Alger les 1 et 2 novembre 2022 sera “un succès”, ajoutant qu’il existait une grande convergence sur la plupart des questions posées sur la scène arabe.

Au terme de sa visite au Centre international de conférences (CIC) et a l’hôtel Sheraton, Abou El Gheït a souligné que les préparatifs pour le sommet se déroulaient dans de bonnes conditions conformément aux orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, ce qui confirme que ce sommet “sera un succès”, relevant “la grande convergence enregistrée autour de la plupart des questions” soulevées sur la scène arabe.

Il a également annoncé la tenue prochaine de réunions ministérielles et d’autres rencontres de concertation sur l’ensemble des dossiers a soulever au sommet, dont une rencontre de concertation a Beyrouth prévue le 2 juillet.

Quant a sa rencontre avec le président Tebboune, Abou El Gheït a précisé que cette rencontre était “très positive marquée par un débat très riche et extrêmement bénéfique”.

Le SG de la Ligue arabe a exprimé son souhait de “voir les efforts de l’Algérie, gouvernement et peuple, couronnés de succès dans l’exécution de cette mission que l’Etat algérien mènera avec succès, lui qui a déja abrité des sommets similaires”.

L’hôte d’Algérie a visité, en compagnie du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, plusieurs structures et services qui abriteront les travaux du sommet.

Abou El Gheït en Algérie en prévision du Sommet arabe

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes effectuera ce lundi 20 juin 2022 une visite de deux ours en Algérie a l’invitation du ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la tenue du Sommet arabe en Algérie début novembre prochain.

Ahmed Abou El Gheït se rendra en Algérie ce lundi 20 juin a la tête d’une délégation du secrétariat général de la Ligue arabe, a indiqué la Ligue des Etats arabes dans un communiqué.

Abou El Gheït devrait être reçu, selon son porte-parole, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour discuter des différentes questions qui concerne la région arabe a l’occasion du 31e sommet arabe qu’abritera l’Algérie début novembre.

Selon l’interlocuteur, l’hôte d’Algérie aura également des entretiens avec le chef de la diplomatie algérienne autour des questions arabes inscrites dans l’ordre du jour du prochain sommet ainsi que des questions ayant trait aux préparatifs pour la tenue de cet événement.

Le SG de la Ligue arabe aura également des discussions avec les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères sur les mêmes sujets, a affirmé la même source.

Le Sommet arabe se tiendra le 1er Novembre prochain a Alger

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté, mercredi, au Caire (Egypte) la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune de tenir le prochain Sommet Arabe a Alger les 1er et 2 Novembre prochain, parallèlement a la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette session, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra «a présenté un exposé sur les principales conclusions des consultations menées directement par le président de la République avec ses frères arabes, ou a travers son envoyé spécial», a ajouté la même source.

Le chef de la diplomatie algérienne a mis en avant la symbolique de la date retenue par le président Tebboune pour la tenue de ce Sommet, étant une date fédératrice ayant consacré l’adhésion et la solidarité des Etats et peuples arabes avec la Glorieuse guerre de libération algérienne. Cette date porte aussi des significations importantes sur l’attachement des Etats arabes aux valeurs de lutte commune pour la libération et la réunion des facteurs pour décider de leur destin, notamment dans le contexte des défis croissants dictés par les tensions dangereuses et accélérées sur la scène internationale, a fait savoir la même source.

«En adoptant cette décision pour la tenue du sommet arabe le 1er novembre, soutient la même source, le monde arabe se prépare a un rendez-vous politique important de l’histoire de la Nation arabe devant ouvrir de nouvelles perspectives a l’action arabe commune pour permettre a cette Nation de faire entendre sa voix, d’interagir et d’impacter positivement le cours des événements aux plans régional et international».

Le Sommet constituera également «une occasion pour célébrer avec le peuple algérien et l’ensemble des peuples arabes les gloires de cette Nation et de concentrer leurs efforts pour l’élaboration d’une vision prospective a même de réaliser une renaissance arabe globale dans tous les domaines, pour permettre a la région arabe de se repositionner dans la carte des relations internationales», a conclu le communiqué du MAE.

Force est de rappeler que ce sommet est prévu courant mars avant d’être reportée a une date ultérieure après un premier report en raison de la crise sanitaire due au Coronavirus (Covid-19).

Préparatifs de l’Algérie pour accueillir le prochain Sommet arabe

L’ancien ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a informé son homologue tunisien Othman Jerandi des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain Sommet arabe.

“Mon frère Sabri Boukadoum m’a mis au courant des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain Sommet arabe”, a dit le chef de la diplomatie tunisienne dans un tweet.

Une coordination algéro-tunisienne en prévision de la réunion des MAE arabes

L’ancien ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Jerandi. Une occasion pour accorder leurs violons en prévision de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a expliqué sur twitter que l’entretien téléphonique ait porté sur la coordination des positions sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

“Nous avons réitéré la solidité des liens de fraternité, le destin commun de nos deux pays et la concertation autour des dossiers les plus importants au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes a Doha”, peut-on encore lire dans le tweet de Othman Jerandi.

Avec echoroukonline.com