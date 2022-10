Sommet arabe: arrivée à Alger du président de la République

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé, lundi après-midi à Alger, en début d’une visite où il doit prendre part aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au sommet, à l’invitation de son frère, Son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune.

A l’aéroport international Houari Boumediene, le Président de la République a été accueilli par Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire.

Les deux Présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue des détachements de l’armée, qui leur ont rendu les honneurs, au moment où les 21 coups de canon retentissaient en l’honneur du Président de la République.

Il est à noter que les ministres arabes des Affaires étrangères ont été unanimes à souligner aujourd’hui lundi à Alger, que les réunions préparatoires au Sommet arabe qu’abritera l’Algérie, mardi et mercredi, ont focalisé sur la cause palestinienne et les défis économiques, à leur tête, la sécurité alimentaire arabe.

La Mauritanie a une confiance absolue dans la sagesse et la perspicacité de ses dirigeants, compte tenu de sa fraternité et de ses liens historiques avec l’Algérie, et dans le leadership de l’Algérie et de sa prise en compte des intérêts de la nation arabe et du peuple palestinien et de ses souffrances sous l’occupation et la colonisation israéliennes.