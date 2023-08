Schulze : Des issues diplomatiques pour le Niger sont possibles

Voyage en Afrique de l’ouest – Le ministre du Développement Schulze : Des issues diplomatiques pour la République du Niger sont tout à fait possibles.

Le ministre fédéral du Développement, Schulze, appelle à une solution pacifique à la crise en République du Niger.

La protestation contre le coup d’État ne devrait pas signifier déclarer la guerre, a-t-elle déclaré au Neue Osnabrücker Zeitung. Il s’agit – comme elle l’a dit – d’un « putsch plutôt inhabituel ». Par exemple, personne n’est mort. Cela facilite la recherche de solutions diplomatiques, qui sont certainement possibles, a déclaré le politicien du SPD. – La communauté économique ouest-africaine Cedeao a appelé les dirigeants militaires du Niger à réintégrer le président élu et a en même temps décidé de mettre en place une force d’intervention militaire.

Schulze est attendu aujourd’hui pour des entretiens en Mauritanie. L’Etat est considéré comme l’un des derniers partenaires de l’Europe dans la zone sahélienne, menacée entre autres par le terrorisme et la sécheresse. En juillet, Schulze a pris la présidence de l’Alliance Sahel, qui coordonne le travail de développement international en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Schulze se rendra au Nigeria mercredi. Là, elle veut également parler aux représentants de la CEDEAO.

