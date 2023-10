Réponse à ceux et celles qui pensent que la France serait en train de lâcher prise au sahel, précisément au Niger

Déjà pensez qu’elle ( France ) serait en train de lâcher prise serait mal lire ou analyser la nouvelle stratégie Française pour reconquérir le Sahel.

En réalité, la France ne lâche pas prise, mais fait juste ce qu’on appelle en stratégie « un repli tactique » afin de mieux analyser la situation pour mieux revenir.

La preuve c’est que si véritablement elle lâchait prise , elle aurait demandé à ses militaires de rentrer directement au Bercail ( France). Ce qui ne semble pas être le cas, en ce moment elle manœuvre auprès de certains États du Sahel pour qu’ils accueillent ses militaires en partance du Niger. C’est le cas de la Mauritanie qui a refusé de les recevoir sur son sol.

Alors derrière ce relâchement des autorités françaises, à mon humble avis et sur la base des déclarations de certains stratèges et anciens officier du renseignement français, il ressort très clairement qu’elle voudrait avec l’absence de son ambassadeur et de sa présence militaire au Niger, préparez un certain nombre d’opérations Clandestines contre les États du Sahel qui échappent à son contrôle. Opérations clandestines ou Secrètes qui seront maquillées en « Opérations de faux drapeaux » ou « False flag » de nature à faire croire qu’il s’agirait de militaires dissidents à l’intérieur des armées de ces pays qui ne seraient pas en accord avec les politiques prises par les leaders militaires au pouvoir. Cela se confirme avec les tenues militaires des armées des pays limitrophes au Niger qui ont été retrouvées à l’ambassade de France au Niger.

Et cette option semble la plus plausible sur la table des stratèges occidentaux, parcequ’il faut rappeler que dans cette région, nous avons à faire à un même peuple. Et donc il suffit de s’assurer de la fidélité et la complicité d’un État limitrophe aux autres pour faciliter pareille opération secrète et l’État ici qui a accepté de jouer ce rôle semble être la côte d’ivoire d’Allassane OUATTARA.

D’ailleurs un test de ce genre d’opération secrète a été réalisé l’autre jour avec le Burkina Faso en faisant entrer au Burkina Faso un groupe de commando ( mercenaire ) venu de la côte d’ivoire pour non seulement éliminer physiquement le chef de la transition le Capitaine Ibrahim Traoré ( avec des complicités internes) mais également pour créer un désordre interne et immédiatement la propagande occidentale devait endosser ça sur une supposée faction dissidente de l’armée du pays qui ne serait en désaccord avec les autorités militaires pour ainsi légitimer le discours porté par Paris depuis le début de cette crise.

La France ne lâche pas prise parceque maintenir son contrôle sur les États du Sahel est une question de vie ou de mort pour la France et son économie. Elle ne peut pas aussi facilement lâcher prise par contre elle est entrain de se redéfinir par rapport au nouveau contexte régional afin de s’y maintenir du moins maintenir son influence dans cette partie de l’Afrique ( Sahel).

Par Charly KENGNE

