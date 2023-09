Quelles sont les conséquences du retrait des troupes françaises pour le Niger ?

La France a cédé la première en déclarant qu’elle retirerait ses 1 500 soldats du Niger après des mois de bras de fer diplomatique entre Paris et la junte militaire qui s’est emparée du pouvoir en juillet.

Le président Emmanuel Macron a déclaré que la décision a été prise parce que la junte nigérienne n’est plus « intéressée par la lutte contre le terrorisme » alors qu’elle continue à retenir en otage le président Mohamed Bazoum, qu’elle reconnaît comme la « seule autorité légitime ».

Depuis l’éviction de M. Bazoum, la France fait l’objet d’une forte animosité. Des manifestants ont assiégé la base militaire et l’ambassade françaises à Niamey, la capitale du Niger.

M. Macron a également été confronté à des pressions dans son pays. Le Parlement français a débattu de la question de savoir si la France devait reconsidérer ses opérations au Sahel.

Le Niger est la troisième ancienne colonie française du Sahel à connaître un coup d’État militaire et à demander le départ des troupes françaises depuis 2020. Il fait suite à des situations similaires dans les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso.

Les putschistes ont exploité les griefs anti-français qui perdurent depuis l’époque coloniale et qui ont entravé les relations post-coloniales de la France dans la région.

Les raisons de la colère contre la France

Au Niger, les allégations selon lesquelles le président Mohamed Bazoum était une marionnette au service des intérêts français ont été utilisées pour légitimer sa destitution. Cinq accords militaires avec la France ont depuis été révoqués par la junte dirigée par le général Abdourahmane Tchiani.

La puissance de la rhétorique anti-française de la junte a rendu impossible le maintien des troupes françaises au Niger, explique Bram Posthumus, expert de la région sahélienne de l’Afrique.

« Leur main a été forcée, mais il s’agit d’une mesure visant à sauver la face. Cela devait arriver de toute façon. Mais les Français devaient s’assurer que c’était eux qui prenaient l’initiative, et non la junte de Niamey (la capitale du Niger) », ajoute-t-il.

De nombreux Nigériens ont été irrités par la position intransigeante de la France à l’égard de la prise de pouvoir par les militaires.

Ils affirment qu’elle est en contradiction avec la réaction de la France au récent putsch au Gabon, pays d’Afrique centrale, et au coup d’État au Tchad, autre ancienne colonie française, en 2021.

Ce manque de cohérence alimente le ressentiment anti-français au Niger, déclare Abdoulaziz Abdoulaye Amadou, un religieux musulman de Niamey, la capitale.

« Pourquoi Emmanuel Macron dit-il maintenant qu’il ne reconnaît pas nos autorités ? Alors qu’il a reconnu des juntes dans d’autres pays comme le Gabon et le Tchad. C’est ce qui nous a mis en colère, et nous pensons que la France nous prend pour des idiots », déclare-t-il.

Pourquoi la France est présente au Niger

Les forces françaises sont basées au Niger pour mener la lutte internationale contre les insurrections islamistes dans la région du Sahel.

Pourquoi le Niger devient incontournable pour la sécurité au Sahel ?

Cependant, malgré des fonds considérables et des effectifs importants, la réponse française a échoué et de nombreux territoires restent contrôlés par les extrémistes.

Si l’intervention militaire de la France n’a pas réussi à réduire les menaces d’attaques djihadistes, elle a peut-être apporté une certaine stabilité à la région, explique Bram Posthumus.

L’année dernière, le nombre de décès liés au terrorisme a chuté de 79 % au Niger. Si l’on ne sait pas exactement dans quelle mesure la présence militaire française a contribué à cette baisse, les observateurs craignent que l’instabilité politique n’annule ces progrès.

Au Mali et au Burkina Faso, la junte militaire actuellement au pouvoir est préoccupée par la protection du régime et, par conséquent, a dû faire face à une augmentation des attaques violentes. Les observateurs craignent qu’une situation similaire ne se produise au Niger.

Dans les semaines qui ont suivi le coup d’État, le Niger a déjà connu une recrudescence des attaques contre l’armée et les installations civiles à travers le pays, en particulier dans la région de Tillabéri, proche de la frontière avec le Burkina Faso.

Le départ des troupes françaises crée un vide que les insurgés et autres groupes armés non étatiques s’empressent de combler, explique M. Posthumus.

« Ce que vous avez vu au Mali, vous le verrez au Niger, car les armées ne sont pas en mesure de défendre l’intégralité de ces vastes pays », déclare-t-il.

L’incapacité à défendre ces territoires risque d’affecter les activités minières, en particulier dans l’arrière-pays.

Au cours des dix dernières années, seul le Kazakhstan (27 %) a importé plus d’uranium en France que le Niger (20 %). Ce métal radioactif alimente l’énergie nucléaire qui sert à produire 70 % du réseau électrique français.

Pourtant, les craintes que ce flux d’approvisionnement soit en péril ont été apaisées au début du mois.

La société française de combustibles nucléaires Orano, anciennement connue sous le nom d’Areva, qui exploite une mine dans la ville d’Airlit, au nord-ouest du Niger, a déclaré que ses activités se poursuivraient, malgré la situation au Niger.

La junte pourrait renégocier les accords relatifs à l’exploitation de l’uranium, déclare M. Posthumus, ajoutant que les bénéficiaires de ces alliances seront probablement l’élite politique plutôt que les citoyens ordinaires.

Les richesses considérables que représentent le pétrole et l’uranium ne se sont pas traduites par la prospérité pour les 25 millions d’habitants du Niger. Plus de 40 % d’entre eux vivent dans la pauvreté et le pays se classe au 189e rang sur 191 pays selon l’indice de développement humain des Nations unies pour 2022.

Contrairement au Mali et au Burkina Faso, où toutes les troupes étrangères ont été invitées à partir, le Niger n’a pas demandé à son contingent de plus de 1 000 soldats américains de partir.

Cela rend moins probable une alliance rapide de la junte nigérienne avec la Russie, bien qu’elle ait signé des pactes militaires avec ses camarades favorables à la Russie au Mali et au Burkina Faso.

Les analystes estiment que la réduction de l’influence française au Niger ne sera probablement pas une bénédiction directe pour la stabilité politique.

Dans les décennies à venir, les nouveaux chefs militaires pourraient simplement invoquer la nécessité de débarrasser leur pays d’une « influence russe malveillante » pour justifier leur prise de pouvoir.

