Renvoi de certains accusés du « dossier de la décennie » devant le Tribunal correctionnel

Certains accusés du « dossier de la décennie » , dont l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, comparaissent devant le Tribunal correctionnel de Mauritanie, le 25 janvier.

Selon le site « Sahara Media », le président, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, fait face à des accusations de corruption, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illégal.

Selon l’annonce, la Justice mauritanienne a jusqu’à présent gelé 41 milliards MRO (plus de 100 millions de dollars) au titre du « dossier de la décennie », dont plus de la moitié provenait de la propriété d’Ould Abdel Aziz et des membres de sa famille.

Le site Web cite des sources judiciaires selon lesquelles les 11 accusés comparaîtront devant le juge aujourd’hui jeudi et demain vendredi.

Il a ajouté que cette comparution relève de l’article pénal, qui stipule que lorsqu’une procédure pénale est décidée, des « procédures préliminaires » doivent la précéder.

Les sources ont expliqué que ces procédures qui sont qualifiées de « routinières et formelles », comprennent la convocation de l’accusé en privé, pour informer chaque accusé de ses droits avec confirmation, ainsi que pour l’informer du jour du procès.

Il est prévu que les accusés du « dossier du dossier » comparaîtront devant le juge aujourd’hui et demain, à savoir:

Mohamed Ould Abdel Aziz, l’ancien président, son gendre Mohamed Ould Msaboue, et un homme d’affaires proche de l’ancien président Mohamed lemine Boubat.

L’ancien premier ministre Yahya Ould hadmine.

L’ancien premier ministre Mohamed Salem Ould Bechir.

Ancien ministre et directeur de la Société Nationale de l’industrie et des mines (SNIM), Mohamed Abdallah Ould Oudaa.

Ancien ministre et directeur de la Société Nationale de l’industrie et des mines (SNIM), Taleb Ould Abdi Vall.

L’ancien directeur de la compagnie mauritanienne d’électricité (SOMELEC), Mohamed Salem Ould Brahim Vall.

L’ancien président de la zone franche (Nouadhibou) Mohamed Ould DAF.

Le notaire exécutant est MOhamed lemine Elkaye

Notaire des contrats, Jacob Ould El Atigh.

Mohamed Ould Abdel Aziz nie toutes les accusations portées contre lui et qualifie l’enquête et la poursuite de son procès de « règlement de comptes politique ».

Source: Sahara Media