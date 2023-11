Renforcer les compétences du personnel médical et paramédical

La Direction de la médecine hospitalière a lancé lundi matin la deuxième phase de formation continue en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à renforcer les compétences du personnel médical et paramédical au niveau des services hospitaliers.

La formation fait partie d’une stratégie nationale visant à promouvoir le développement professionnel dans les hôpitaux.

Combler l’écart entre la demande et l’offre des ressources humaines médicales et paramédicales.

C’est également l’occasion de mesurer les progrès vers la réalisation des priorités stratégiques attendues, ce qui garantit que les politiques et plans de santé prennent en compte les services hospitaliers.

Elle peut à terme améliorer la performance des systèmes de santé et contribuer à la performance de la couverture sanitaire universelle et de la sécurité sanitaire, notamment dans les services d’urgence.