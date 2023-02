Rencontre du ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov avec le président de la République.

Serguei Lavrov et Mohamed Ould Ghazouani ont discuté du renforcement des relations bilatérales et des questions régionales.

Selon nos radars, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré le président de la Republique , Mohamed Olud El Ghazouani, au deuxième jour de sa visite à Nouakchott. Les deux parties ont discuté du renforcement des relations bilatérales et des questions régionales les plus importantes.

Lors de cette réunion, Lavrov et Ghazouani ont discuté du renforcement des relations économiques et politiques entre la Russie et la Mauritanie, des affaires politiques et sécuritaires les plus importantes, de la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Coopération fructueuse, note le ministre Lavrov

Par ailleurs, M. Sergueï Lavrov a salué l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’il a reçus lors du point presse qu’il a tenu hier mercredi à l’Académie diplomatique, accompagné de son homologue, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug.

Ensuite, Lavrov a noté le niveau d’amitié et de coopération fructueuse entre les deux pays.

Au final, des médias bien logés dans le baromètre médiatique et suivis par un public très large ont été conviés à cette conférence de presse conjointe pour mettre la lumière sur la visite du ministre russe des Affaires étrangères qui renforce l’offre de soutien de Moscou à la Mauritanie et s’inscrit dans le cadre des visites régionales de Lavrov dans les pays africains à l’heure où la ministre française des Affaires Etrangères, Catherine Colonna _ semble avoir du cactus dans le jardin.