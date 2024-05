Le Ministre de la Pêche, Mokhtar Houssein Lam, annule des mesures prises par son prédécesseur.

Dans un revirement significatif, le Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime, Mokhtar Houssein Lam, a abrogé une série de mesures instituées par son prédécesseur concernant la pêche des poissons pélagiques. Un communiqué officiel a annoncé l’annulation de la limitation de 200 tonnes par sortie en mer et la suppression de la restriction qui limitait les sorties maritimes à deux par semaine.

Le communiqué précise que ces ajustements réglementaires sont soumis à certaines conditions pour garantir la durabilité et la qualité des prises. Les captures doivent être propres à la consommation humaine et adaptées aux capacités de traitement à terre. De plus, il est stipulé que 20% des prises de sardines doivent être congelées, visant à stabiliser le marché et à assurer une offre régulière tout au long de l’année.

Le ministre a également imposé l’obligation d’utiliser un registre dans toutes les installations de traitement des produits de la mer pour enregistrer les entrées et les sorties. Cette mesure vise à augmenter la transparence à chaque étape de la chaîne de production des poissons pélagiques débarqués.

Ces changements représentent une modification significative des politiques de gestion de la pêche en Mauritanie, indiquant une nouvelle orientation vers plus de flexibilité dans l’industrie tout en renforçant les contrôles de qualité et de durabilité. La décision de révoquer ces restrictions a été accueillie avec un mélange de réactions ; les acteurs de l’industrie applaudissent la liberté accrue tandis que les défenseurs de l’environnement expriment des préoccupations quant à l’impact potentiel sur les populations de poissons pélagiques.

Source: Mauriweb