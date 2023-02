Réception d’un don médical américain au CHN à Nouakchott.

Un lot du matériels et des fournitures médicales fourni par l’Organisation américaine ouest-africaine « Fondation » au profit du Centre hospitalier de Nouakchott (CHN) était réceptionné, vendredi à Nouakchott, parle chargé de mission au ministère de la santé, M. Bouna Ould Ghotob.

Cette assistance s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le CHN et l’Organisation américaine, afin d’améliorer la performance et la préparation des équipes nationales de santé.

S’exprimant pour l’occasion, le directeur général du CHN, Dr. Hamahoullah Ould Cheikh, a exprimé ses remerciements à la fondation pour ses efforts de soutien au système national de santé, soulignant que ces équipements contribueront à améliorer les services de santé du CHN y compris les fournitures qui soutiennent les consultations médicales, le diagnostic et la prévention.

Au final; Dr Cheikh a souligné l’importance de la coopération entre les établissements de santé et les organisations internationales, pour servir les patients et renforcer le rôle des établissements de santé et pour perfectionner leurs services.

Pour sa part, la représentante de la Fondation, Mme Sophie Diop, a souligné que cet appui reflète l’engagement de l’organisation à continuer de contribuer positivement à l’appui aux efforts gouvernementaux visant à développer le système national de santé, soulignant son soutien à toutes les mesures prises dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services de santé dans divers domaines.

Elle a ajouté que sa fondation est désireuse de renforcer la coopération fructueuse qui la lie au CHN pour renforcer le système national mauritanien de santé.