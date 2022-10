Poliomyélite: les dirigeants s’engagent à hauteur de 2,54 mill. de$

Les dirigeants mondiaux s’engagent à hauteur de 2,54 milliards de dollars des États-unis pour mettre fin à la poliomyélite lors du Sommet mondial de la santé

Plus de 3 000 scientifiques et experts de la santé de 115 pays invitent instamment le monde entier à financer intégralement la stratégie d’éradication après la résurgence de la maladie

18 octobre 2022 Communiqué de presse

Berlin

À l’occasion du Sommet mondial de la santé à Berlin, lors d’un événement organisé conjointement par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (Allemagne), les dirigeants mondiaux se sont engagés aujourd’hui à hauteur de 2,54 milliards de dollars des États-Unis (USD) envers la Stratégie 2022-2026 pour mettre fin à la poliomyélite de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP).

Ce financement soutiendra les efforts mondiaux visant à surmonter les derniers obstacles à l’éradication de la poliomyélite, à vacciner 370 millions d’enfants par an au cours des cinq prochaines années et à poursuivre la surveillance de la maladie dans 50 pays

« Aucun endroit n’est sûr tant que la poliomyélite n’a pas été éradiquée partout. Tant que le virus existe encore quelque part dans le monde, il peut se propager, y compris dans notre propre pays. Nous avons aujourd’hui la possibilité réelle d’éradiquer complètement la poliomyélite, et nous voulons la saisir ensemble, a déclaré Svenja Schulze, Ministre fédérale de la coopération économique et du développement. L’Allemagne restera un partenaire solide et engagé dans la lutte mondiale contre la poliomyélite. Cette année, elle consacre 35 millions d’euros (EUR) à cette cause. Et pour l’année prochaine, nous prévoyons de redoubler d’efforts et de donner 37 millions EUR à l’IMEP, sous réserve de l’approbation par le Parlement. En soutenant l’IMEP, nous renforçons également les systèmes de santé nationaux, ce qui favorise des sociétés plus saines, et va bien au-delà de la riposte à la poliomyélite.

Le poliovirus sauvage est endémique dans deux pays seulement : le Pakistan et l’Afghanistan. Toutefois, alors qu’en 2021, six cas seulement avaient été enregistrés, on en compte 29 depuis le début de l’année, quelques nouveaux cas détectés dans le sud-est de l’Afrique étant liés à une souche originaire du Pakistan. En outre, les flambées dues à des poliovirus circulants dérivés de souches vaccinales (PVDVc) (en anglais), des variants du poliovirus qui peuvent apparaître lorsque la couverture vaccinale est insuffisante, continuent de se propager dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Europe : de nouvelles flambées ont ainsi été détectées ces derniers mois aux États-Unis, en Israël et au Royaume-Uni.

« Les nouveaux cas de poliomyélite détectés cette année dans des pays jusqu’ici exempts de la maladie nous rappellent avec force que si nous n’atteignons pas notre objectif d’éradiquer la poliomyélite dans tous les pays, elle risque de réapparaître à l’échelle mondiale, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. Nous sommes reconnaissants aux donateurs, nouveaux et plus anciens, pour le soutien qu’ils apportent en faveur de l’éradication, mais la stratégie 2022-2026 reste loin d’être pleinement financée. Nous devons nous souvenir des défis considérables que nous avons relevés pour aller aussi loin dans la lutte contre la poliomyélite, maintenir le cap et mener à bien cette tâche une bonne fois pour toutes. »

À un moment difficile pour les pays du monde entier, les gouvernements et les partenaires ont pris l’initiative de démontrer leur détermination collective à éradiquer une maladie humaine pour la deuxième fois seulement dans l’histoire. Outre les promesses déjà faites, les nouveaux engagements pris dans le cadre de la stratégie 2022-2026 cet automne sont les suivants :

Australie : 43,55 millions AUD

France : 50 millions EUR

Allemagne : 72 millions EUR

Japon : 11 millions USD

République de Corée : 4,5 milliards KW

Luxembourg : 1,7 million EUR

Malte : 30 000 EUR

Monaco : 450 000 EUR

Espagne : 100 000 EUR

Turquie : 20 000 USD

États-Unis : 114 millions USD

Fondation Bill et Melinda Gates : 1,2 milliard USD

Bloomberg Philanthropies : 50 millions USD

Islamic Food and Nutrition Council of America : 1,8 million USD

Latter-day Saint Charities : 400 000 USD

Rotary International : 150 millions USD

L’événement organisé à Berlin constitue la première grande occasion pour les donateurs de s’engager à apporter les 4,8 milliards de dollars USD nécessaires à la mise en œuvre complète de la stratégie 2022-2026. Si la Stratégie est entièrement financée et que l’éradication est réalisée, on estime qu’elle permettra d’économiser, sur le siècle, quelque 33,1 milliards USD en coûts de santé (en anglais) par rapport au coût de la lutte contre les flambées. En outre, le soutien continu dont bénéficiera l’IMEP lui permettra de fournir aux communautés mal desservies des services de santé supplémentaires et d’administrer des vaccins contre d’autres maladies.

« Les enfants méritent de vivre dans un monde exempt de poliomyélite, mais comme cette année nous l’a clairement montré avec cruauté, tant que nous n’aurons pas atteint chaque communauté et vacciné chaque enfant, la menace de la poliomyélite persistera, a affirmé Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. L’UNICEF remercie ses donateurs pour leur générosité et pour les promesses de dons faites aujourd’hui, qui nous aideront à éradiquer la poliomyélite. Lorsque nous investissons dans la vaccination et les systèmes de santé, nous investissons dans un avenir plus sûr et plus sain pour tous, et partout. »

Outre le financement de l’IMEP annoncé aujourd’hui, un groupe international réunissant plus de 3 000 scientifiques, médecins et experts en santé publique de premier plan a publié une déclaration approuvant la stratégie 2022-2026 et appelant les donateurs à continuer de s’engager en faveur de l’éradication et à faire en sorte que l’IMEP soit intégralement financée. Le groupe met en avant les nouvelles tactiques figurant dans la stratégie du programme, comme la poursuite du déploiement du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nVPO2), qui lui donnent confiance dans la capacité de l’IMEP à mettre fin à la maladie. Cinq cent millions de doses de nVPO2 ont déjà été administrées dans 23 pays, et les données recueillies sur le terrain ne cessent de prouver qu’il s’agit d’un outil prometteur pour enrayer plus durablement les flambées de PVDVc de type 2. Le groupe affirme en outre que le soutien à l’éradication renforce considérablement les systèmes de vaccination et la préparation aux pandémies dans le monde – rappelant le soutien fourni par l’IMEP à la riposte à la COVID-19 – et exhorte les dirigeants des pays d’endémie et des pays touchés par la poliomyélite à rester engagés dans des activités élargies de vaccination et de surveillance de la maladie.

« Le Pakistan a accompli des progrès incroyables dans la lutte contre la poliomyélite, mais des problèmes récents permettent au virus de persister, déclare le Dr Zulfi Bhutta (Président, Child Global Health, Hospital for Sick Children, Canada, et professeur émérite, Université Aga Khan, Pakistan). Comme n’importe quel virus, celui de la poliomyélite ne connaît pas de frontières ; la poursuite de sa transmission menace les enfants du monde entier. Non seulement il est urgent d’enrayer cette maladie, mais c’est à notre portée. C’est pourquoi j’ai rejoint plus de trois mille experts de la santé du monde entier pour lancer la Déclaration scientifique 2022 sur l’éradication de la poliomyélite. Avec des engagements financiers et politiques forts, notre vision tant attendue d’un monde sans poliomyélite peut devenir une réalité. »

Citations supplémentaires du moment de l’annonce de contributions

Mark Suzman, directeur de la Fondation Bill et Melinda Gates : « La question n’est pas de savoir s’il est possible d’éradiquer la poliomyélite, mais de savoir si nous pouvons mobiliser la volonté et les ressources nécessaires pour y parvenir. La Fondation Bill et Melinda Gates tient à remercier l’Allemagne, les Rotariens, les donateurs, les pays, les scientifiques et les partenaires qui se sont réunis aujourd’hui pour montrer que nous sommes unis pour atteindre cet objectif. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour bâtir un avenir exempt de poliomyélite et construire des systèmes de santé plus équitables et plus résilients pour tous. »

Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, l’Alliance du Vaccin : « Alors que nous collaborons en vue d’enrayer la transmission de tous les poliovirus dans le monde, nous sommes plus que jamais reconnaissants de la générosité de nos donateurs, du leadership des gouvernements et de la mobilisation des communautés. Les promesses d’aujourd’hui soutiendront la nouvelle stratégie de l’IMEP, qui se concentre à juste titre sur les campagnes de vaccination de masse, les efforts concertés des partenaires pour renforcer la vaccination indispensable et l’intégration avec d’autres interventions sanitaires essentielles, et la poursuite du déploiement des vaccins antipoliomyélitiques oraux de nouvelle génération. Ces trois mesures combinées sont incontournables si nous voulons éradiquer la poliomyélite une bonne fois pour toutes. »

Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Grand-duché de Luxembourg : « Le Luxembourg est fier de soutenir depuis longtemps les efforts mondiaux visant à éradiquer la poliomyélite. S’appuyant sur les progrès remarquables réalisés jusqu’à présent, le Luxembourg continuera à soutenir la lutte contre la poliomyélite jusqu’à ce que la protection de chaque enfant soit assurée. »

Ian Riseley, président de la Fondation Rotary : « Si la poliomyélite est présente quelque part, elle constitue une menace partout. Le moment est venu pour la communauté internationale de renouveler son engagement en faveur de l’objectif et de s’assurer que les ressources et la volonté politique sont pleinement disponibles pour protéger les enfants de la paralysie due à la poliomyélite tout en renforçant les systèmes de santé. C’est pourquoi aujourd’hui, le Rotary réaffirme son engagement de 150 millions de dollars supplémentaires en faveur de l’effort mondial d’éradication de la poliomyélite. »

Son Excellence Abdul Rahman Al Owais, ministre de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis : « Les flambées de poliomyélite survenues cette année montrent clairement que cette maladie, où qu’elle soit, constitue une menace pour les communautés du monde entier. Même si les progrès constants réalisés au Pakistan et en Afghanistan en vue de l’éradication de la poliomyélite sont encourageants, nous savons qu’il reste du chemin à parcourir pour parvenir à cet objectif. Nous savons également que ces progrès n’auraient pas été possibles sans la contribution courageuse des agents de santé de première ligne, qui sont déterminés à protéger leurs communautés contre la poliomyélite malgré la pandémie, les catastrophes naturelles et les menaces pesant sur leur sécurité physique. Sous la direction de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Président des Émirats arabes unis, nous nous joignons à nos partenaires internationaux pour réitérer notre engagement en faveur d’un monde sans poliomyélite. »

