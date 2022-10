Sommet Mondial de la Santé de Berlin : Comment mieux se préparer aux crises sanitaires ?

Face à la situation démographique et épidémiologique dans le monde, aux grands problèmes de santé publique communs à la plupart des pays, à l’impact économique et social sur les services de santé et les problèmes liés à la planification sanitaire, la gestion des établissements sanitaires, les ratios en personnels de santé et leur formation conjugués à la recherche médicale. Des efforts soutenus pour un niveau supérieur.

Mais,que signifie faire passer la santé mondiale au niveau supérieur ?

Des nouveaux accords mondiaux, nouvelles architectures mondiales et nouvelles approches mondiales pointent à l’horizon.

Parce que la santé n’est pas un coût. C’est un investissement. Ce n’est pas seulement le résultat du développement, mais un moyen. Le dimanche 16 octobre, s’est adressé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Le gouvernement allemand continuera à soutenir activement la recherche motivée par la curiosité scientifique, a assuré le chancelier allemand Olaf Schulz que le Pacte pour la recherche et l’innovation a été créé à cet effet, et nous nous engageons à augmenter encore le financement de la R&D à 3,5 % d’ici 2025. Pourcentage du PNB »

Dimanche 16 octobre, la Fondation Bill & Melinda Gates a également annoncé un don de plus de 1,2 milliard d’euros pour aider à éradiquer la poliomyélite, qui dispose d’un vaccin, mais pourrait encore faire son grand retour.

Deux ans après l’émergence de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, le sommet s’est concentré sur la préparation et la lutte contre les maladies infectieuses telles que le Covid-19 et la poliomyélite, ainsi que d’autres comme le cancer, en plaidant pour une meilleure communication sur la santé mondiale.

Du 16 au 18 octobre, le Sommet mondial de la santé a réuni des participants des secteurs public et privé, dont 300 intervenants. En tant qu’hôte du sommet, l’Allemagne s’est engagée à investir 35 millions d’euros pour éradiquer la poliomyélite infantile, une maladie très contagieuse encore endémique dans certaines parties du monde.

Le deuxième jour du Sommet mondial de la santé 2022 se concentrera sur des sujets tels que la préparation aux pandémies, le changement climatique et la santé, les systèmes de santé durables et abordables et l’architecture mondiale de la santé.

Ahmed Ould Bettar