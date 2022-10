Participation remarquable de la délégation de la Mauritanie au sommet mondial de la santé

La délégation de la Mauritanie conduite par son Excellence le Ministre de la santé #MoctarDahi a brillé par sa participation au sommet mondial de la santé

Ce Sommet mondial de la santé 2022 a été officiellement ouvert à Berlin dimanche soir. Le thème principal de la cérémonie d’ouverture : Amener la santé mondiale à un nouveau niveau.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz a déclaré : « La mise en réseau et une bonne coopération au-delà des frontières nationales sont ce qui compte, en particulier dans le domaine de la santé mondiale. Il doit y avoir un échange entre les différentes disciplines scientifiques et aussi entre la science, la politique et la société. Voilà ce que représente le Sommet mondial de la santé à Berlin. »

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné dans son discours préenregistré:

« À l’occasion du Sommet mondial de la santé de cette année, passons de l’alarme à l’action et mettons en place les systèmes de santé plus solides que chaque personne mérite.

« La pandémie de COVID-19 a exposé, exploité et exacerbé l’architecture sanitaire mondiale comme étant fracturée et incohérente », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Porter la santé mondiale à un nouveau niveau signifie que nous avons besoin d’un nouvel accord mondial fondé sur une vision commune, d’une nouvelle architecture de la santé mondiale cohérente et inclusive, et d’une nouvelle approche mondiale qui accorde la priorité à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, plutôt qu’au seul traitement des malades. »

Nous ferons de notre pays un lieu attractif pour les investisseurs mondiaux dans le domaine de la santé c’est la vision de notre gouvernement et de notre ministre de la santé.