Risque de retombées de la catastrophe humanitaire au Sahel



01 octobre 2022 People’s Daily

Selon des informations, l’ONU, l’Union africaine et d’autres organisations ont récemment annoncé la création d’un groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel pour évaluer efficacement la situation dans la région et inciter la communauté internationale à relever les défis complexes face à la région.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti lors d’une réunion de haut niveau sur le Sahel africain au siège de l’ONU à New York que l’insécurité croissante et l’instabilité politique entraînent une crise au Sahel et constituent une « menace mondiale ».

La catastrophe humanitaire s’intensifie.

La région du Sahel part de l’océan Atlantique à l’ouest et atteint la mer Rouge à l’est, et s’étend sur 10 pays africains dont le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Ces dernières années, la région a été en proie à la pauvreté, aux conflits armés et aux catastrophes naturelles, entraînant des catastrophes humanitaires de plus en plus graves.

Selon l’Agence France Presse, depuis 2022, il y a eu des effusions de sang civiles mensuelles au Sahel. Au total, 2 057 civils ont été tués au Mali, au Niger et au Burkina Faso à la fin du mois de juin, soit plus que le nombre de morts dans la région pour toute l’année 2021.

L’UNICEF a récemment publié un document indiquant qu’au début du nouveau semestre, des centaines de milliers d’enfants du Sahel ne peuvent pas retourner à l’école. Dans le centre du Sahel et le bassin du lac Tchad, 11 000 écoles ont été contraintes de fermer en raison de menaces de violence.

Le Sahel est l’une des régions les plus arides du monde, chaud et sec toute l’année et avec une végétation clairsemée. Selon l’agence de presse latino-américaine, sous le climat extrêmement sec, les rendements des cultures au Sahel ont été considérablement réduits et environ 30 millions de personnes sont menacées de famine. Le « Sahel Country Climate and Development Report » de la Banque mondiale publié en juillet prévoit que le nombre de pauvres au Sahel atteindra 13,5 millions en 2050 si des mesures urgentes d’adaptation au climat ne sont pas prises.

Peter Morel, président de la Croix-Rouge internationale, a déclaré qu’aujourd’hui, la région du Sahel marche sur une « corde raide de la survie ».

Causée par de multiples facteurs

« Les facteurs à l’origine de la crise au Sahel sont multiples. » Zhang Yongpeng, chercheur à l’Institut d’études ouest-asiatiques et africaines de l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré qu’après la guerre de Libye, certaines forces terroristes se sont déplacées vers le sud. La région du Sahel, qui a conduit à l’environnement politique et social local, a continué de se détériorer. Au Mali, où les forces extrémistes sont les plus répandues, les forces séparatistes locales et les terroristes qui ont migré vers le sud ont eu un impact énorme sur l’ordre social.

En 2014, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ont créé le Groupe des cinq pour le Sahel, qui vise à renforcer le déploiement des troupes régionales et à mettre en œuvre le plan sahélien de lutte contre le terrorisme. En mai 2022, l’autorité de transition au Mali a décidé de se retirer de toutes les institutions du G5 Sahel en raison de son incapacité à assurer la présidence tournante. L’analyse estime que le retrait du Mali du G5 Sahel a conduit à une résistance au fonctionnement du mécanisme de coopération antiterroriste dans la région du Sahel.

En outre, le retrait des troupes françaises du Mali a également ajouté plus d’incertitude à la situation sécuritaire au Sahel. Le 15 août, la France a achevé le retrait de ses troupes du Mali, mettant fin à une opération militaire antiterroriste de neuf ans. Les experts ont souligné que le retrait des troupes françaises a privé les Nations unies d’un soutien important à la mission de maintien de la paix en Afrique de l’Ouest.

Zhang Yongpeng a souligné que le changement climatique est un autre catalyseur de la crise au Sahel. Depuis le début de cette année, l’environnement écologique régional s’est détérioré et le conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires en Afrique. Les habitants de la région du Sahel sont tombés dans le dilemme de la famine et du chômage, ce qui a accru l’instabilité sociale.

Besoin urgent d’un soutien international

La crise sécuritaire au Sahel a suscité l’inquiétude internationale. Sylvia D’Amato, chercheuse à l’Institut pour la sécurité et les affaires mondiales de l’Université de Leiden aux Pays-Bas, a souligné que le Sahel est dans une phase « imprévisible » – les tensions à l’intérieur et entre les pays offrent une opportunité au terrorisme de nuire à la population locale.

Zhang Yongpeng a analysé que la crise sécuritaire au Sahel aura une série d’impacts négatifs sur le développement de l’Afrique, notamment entravant l’avancement du plan de développement de l’UA, impactant le processus d’intégration africaine et la construction de la zone de libre-échange africaine. À l’heure actuelle, le terrorisme au Sahel se propage. S’il n’est pas maîtrisé, la question des réfugiés qui s’ensuit aura un impact sur l’Afrique du Nord, l’Europe et d’autres régions, et menacera ainsi la sécurité mondiale.

Récemment, lors du débat général de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, les Nations unies, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont tenu une réunion de haut niveau sur la question du Sahel et ont annoncé la création d’une commission indépendante de haut niveau groupe sur la sécurité et le développement dans la région du Sahel. António Guterres a exhorté la communauté internationale à travailler ensemble pour faire face à la crise du Sahel, faute de quoi les effets du terrorisme, de l’extrémisme violent et du crime organisé « s’étendront bien au-delà de la région et du continent africain ».

Zhang Yongpeng a souligné que la communauté internationale devrait accorder suffisamment d’attention à la situation dans la région du Sahel et fournir l’assistance financière et matériel nécessaire à la région dans le cadre des Nations Unies. En outre, les grands pays ont la responsabilité et l’obligation de renforcer les forces antiterroristes africaines par des canaux bilatéraux et multilatéraux, notamment en fournissant un soutien à la formation du personnel antiterroriste, afin d’empêcher la propagation du terrorisme dans la région du Sahel. Plus important encore, la communauté internationale doit activement soutenir le développement de l’Afrique, en particulier le développement économique de la région du Sahel, et éliminer fondamentalement le terreau du terrorisme.

Li Zhuoman

