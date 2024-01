Point de vue d’un citoyen !7

Pour lutter contre le régionalisme, l’ethnisme et le tribalisme en Mauritanie, il est important de mettre en œuvre des mesures à différents niveaux de la société Mauritanienne et du gouvernement. De mon point de vue je livre ici quelques approches potentielles pour y parvenir :

Promouvoir une éducation inclusive et égalitaire qui met l’accent sur l’unité nationale, le respect des différences et la valorisation de la diversité culturelle.

Renforcer et adopter des lois qui interdisent la discrimination fondée sur l’ethnie, la région ou l’appartenance tribale, et mettre en place des mécanismes pour faire respecter ces lois.

Encourager les leaders politiques, religieux et communautaires à promouvoir l’unité nationale et à rejeter toute forme de discrimination ou de division.

Favoriser le dialogue intercommunautaire et la médiation pour résoudre les conflits et les tensions liés à ces questions.

Promouvoir un développement économique et social équitable dans toutes les régions du pays, de manière à réduire les disparités et à favoriser l’inclusion de toutes les communautés.

Encourager les médias et les communications publiques à promouvoir des messages d’unité, de tolérance et de respect mutuel.

Ces mesures, combinées à d’autres initiatives visant à renforcer la cohésion sociale et la justice, pourraient contribuer à lutter contre le régionalisme, l’ethnisme et le tribalisme en Mauritanie. Il s’agit d’un défi complexe qui nécessite un engagement à long terme de la part de tous les acteurs de la société Mauritanienne et une volonté politique.

Point de vue d’un citoyen !

Abdoulaziz DEME

Le 27 Janvier 2024