Cameroun – Mauritanie : le séjour des ressortissants mauritaniens en discussions

Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre du Minrex, chargé de la coopération avec le

monde islamique et Abderrahmane Ba, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie ont

abordé le problème jeudi dernier.

Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la Coopération avec le

monde islamique (Mindelmi), Adoum Gargoum, a reçu en audience jeudi dernier à Yaoundé,

l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Cameroun avec résidence à Abuja, au

Nigeria, Abderrahmane Ba. Au cours de cet entretien d’une vingtaine de minutes environ, le ministre et

son hôte ont principalement échangé sur les questions relatives au séjour des ressortissants mauritaniens

résidant au Cameroun.

A ce propos, le diplomate mauritanien s’est dit satisfait des conditions d’accueil dont jouissent ses

compatriotes en terre camerounaise. « Je remercie les autorités camerounaises, le gouvernement et le

peuple camerounais pour le bon traitement réservé à notre colonie dans tous les domaines. Je leur

transmets aussi les remerciements du gouvernement mauritanien pour cet intérêt qu’ils accordent à ses

ressortissants », a d&eac…

