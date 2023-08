Pénurie d’eau potable au Maroc en raison de la chaleur extrême

Le Maroc souffre d’une grave pénurie d’eau potable dans plusieurs villes, conséquence de la canicule qui a frappé le pays ces dernières semaines.

De nombreux habitants souffrent d’interruptions de l’approvisionnement en eau potable, notamment aux étages supérieurs des immeubles. Les services techniques attribuent cela à l’arrêt des stations d’épuration et à la faible pression de l’eau.

La situation est critique, car le Maroc connaît déjà un stress hydrique dû à l’absence de précipitations et à l’évaporation des eaux de surface. Les températures sont anormalement élevées et ont atteint toutes les villes sans exception, explique Ali Shroud, un expert en climat.

Pour faire face à la menace climatique, les travaux sur la connexion des bassins hydrographiques et le dessalement de l’eau de mer doivent être accélérés, a déclaré Shroud. Des projets doivent également être mis en place pour recycler les eaux usées pour l’agriculture et l’irrigation, et la consommation d’eau des citoyens et des entreprises doit être rationalisée.