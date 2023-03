Quelques conseils pour survivre à une canicule :

Bonjour à tous, aujourd’hui nous avons le droit à une vraie canicule. A Nouakchott, une vague de chaleur frappe.

Le seuil des 40 degrès a été atteint cet après-midi.

Hydratez-vous et prenez une douche froide.

Attention à ne pas sortir pendant la période de haute température de 12h à 15h.

– Réhydratez-vous au mieux en buvant beaucoup d’eau.

– Évitez de vous exposer au soleil ou, si vous devez travailler au soleil, portez un turban blanc et buvez beaucoup d’eau

-Pour ceux qui jeûnent, Fadi Abbas, un pharmacien et nutritionniste syrien, a déclaré à la BBC : « Au souhour, vous devez vous concentrer sur des aliments contenant environ 70 % d’eau, manger en trois étapes avec cinq minutes entre chaque étape, puis commencer par une salade (surtout concombres, laitue et céleri) et un seul aliment. Tant qu’il ne contient pas un pourcentage élevé de sel, comme des ingrédients tels que le fromage et les noix, malgré leurs riches bienfaits, le corps peut avoir besoin de plus d’eau après des heures. »

Il est recommandé de boire trois fois un verre d’eau, en position assise. Après six minutes, nous commençons à manger des sucres pour reconstituer l’énergie que notre corps perd pendant le jeûne, à condition qu’ils ne soient pas transformés mais naturels, comme les dattes ou le jus de citron. Fruits frais

– porter des vêtements légers

– Ça ne sert à rien d’aller à la plage s’il s’agit de nager au lieu de boire.

– Évitez d’ouvrir les fenêtres pendant la journée

– manger froid