Organisation d’une table ronde sur l’unité nationale et la citoyenneté

Le Mouvement des Acteurs Nationaux a organisé ce samedi, au Centre International de Conférences de Nouakchott, une table ronde intitulée « Le Rôle des Jeunes et des Femmes dans la Consolidation de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté ».

Cette table ronde de deux jours vise à réunir les acteurs publics et privés, la jeunesse, les organisations politiques et la société civile afin pour échanger sur les conditions leur permettant de participer de manière efficace et optimale à la consolidation de l’unité nationale et de la citoyenneté.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, par intérim, M. Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami, a expliqué lors de sa supervision de la cérémonie d’ouverture, que la jeunesse constitue un priorité centrale dans les engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, saluant le rôle actif joué par les jeunes dans le renforcement de l’unité nationale.

Il a indiqué que le gouvernement travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques visant à répondre aux besoins des jeunes et des femmes et à leur permettre de jouer leur rôle dans le processus de construction, en tenant compte de l’équité et l’égalité pour tous.

Pour sa part, la responsable du Mouvement des acteurs nationaux, Mme Amina Bilal, a déclaré que cette rencontre comprendra des exposés détaillés sur les rôles que les jeunes et les femmes peuvent jouer afin de consolider l’unité nationale, promouvoir les valeurs citoyennes et renforcer la cohésion nationale.

AMI