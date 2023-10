OPINION sur le secteur de la santé !

Nous devons appuyer le secteur de la santé en Mauritanie pour aider les plus vulnérables !

Chez nous en Mauritanie, le secteur de la santé est confronté depuis quelques années à de nombreuses difficultés qui peuvent expliquer ces données suivantes :

Faible qualité de l’offre de soin.

Répartition inégale sur le territoire.

Nombreuses barrières à l’accès aux soins, tant d’un point de vue financier, géographique .

Faible niveau du financement public.

Insuffisante gestion du système, manque de ressources humaines.

Pour appuyer le secteur de la santé et aider les plus vulnérables, il est important de prendre en compte ces difficultés et de mettre en place des mesures appropriées. Voici quelques suggestions constatés de mon point de vue :

Améliorer la qualité de l’offre de soins : Investir dans la formation et le développement professionnel des prestataires de santé pour améliorer leurs compétences et connaissances. Renforcer le contrôle de la qualité des services de santé et promouvoir les certifications et accréditations.

Assurons une répartition équitable des services de santé : Développer un plan stratégique pour garantir l’accès aux soins dans toutes les régions du pays. Cela pourrait impliquer la création de centres de santé plus fournis et d’hôpitaux dans des zones sous-développées dans nos régions pour desangorger l’hôpital nationale a Nouakchott.

Surmonter les barrières financières : Mettre en place et accentuer des mécanismes de protection sociale pour aider les personnes à faible revenu à accéder aux soins de santé, tels que des programmes de subvention ou d’assurance maladie déjà en place et les renforcer . Réduire les coûts des médicaments et des traitements pour les rendre plus abordables et surveiller les lobbying très près.

Surmonter les barrières géographiques : Développer des infrastructures sanitaires dans les régions éloignées et améliorer les services de transport pour faciliter l’accès aux soins. Encourager le déploiement de personnel de santé dans les zones rurales.

Accroître le financement public : Augmenter les investissements publics dans le secteur de la santé pour garantir un accès équitable aux soins de santé. Encourager les partenariats public-privé pour mobiliser des ressources supplémentaires.

Renforcer la gestion du système de santé : Adopter des politiques et des stratégies de gestion efficaces pour optimiser l’utilisation des ressources et assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs du secteur de la santé. Renforcer les capacités du personnel de gestion et veiller à une allocation adéquate des ressources humaines.

En mettant en œuvre walahi toutes ces mesures, on peut espérer améliorer l’accès et la qualité des soins de santé Chez nous en Mauritanie tout en répondant aux besoins des populations les plus vulnérables. Il est important de travailler de manière collaborative avec les organisations nationales et internationales, les acteurs de la société civile, ainsi que les professionnels de la santé pour parvenir à une réforme durable du secteur nous espérons que le ministère de la santé et le ministre Naha moukkass serait à l’écoute !

*Abdoulaziz DEME*

Le 17 Octobre 2023