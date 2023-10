Madame la Ministre de la Santé, le tableau est sombre malgré des améliorations certaines dans la revalorisation des salaires, les équipements, matériels et infrastructures.

Le budget alloué au secteur de la santé ne couvre pas tous les besoins du secteur et, par conséquent, un personnel de santé adéquat et de haute qualité n’est pas toujours disponible.

Les raisons de ce déficit sont multiples : faiblesse des mécanismes de planification des ressources humaines, recrutement, absence de remplacement après la retraite, exode du personnel de santé, inadéquation entre formation et emploi, etc. Cependant, certains cadres sont aussi indirectement marginalisés et se retrouvent sans responsabilités.

Plusieurs de vos spécialistes en santé publique et administrateurs sont mis au placard, pour des raisons que la raison ignore.

C’est une situation pathogène et un tabou au pavillon ultrasensible de la santé.

Dépoussiérez, par Allah, le placard infectieux de vos prédécesseurs !

B A M