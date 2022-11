Mauritanie : Lancement de la première phase des hôpitaux mobiles.

Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a supervisé le lancement de la première phase de la campagne pour l’hôpital mobile organisée par les communautés rurales et wilaya d’Aïoun ce vendredi à Aïoun avec le gouverneur du Hodh El Gharbi, M. Ahmeda Mamadou Kelly .

Ce plan santé, récemment mis en place par le ministère de la santé, vise à renforcer la couverture sanitaire tant sur le plan qualitatif que quantitatif en mobilisant sur place les meilleures ressources humaines médicales et paramédicales parmi les professeurs retraités, les spécialistes de renom et les médecins compétents », a déclaré le ministre dans son allocution.

Ce personnel fournira des services médicaux haut de gamme gratuits sur place, des médicaments de qualité et soutiendra les infrastructures sanitaires régionales avec de nouveaux équipements et matériels spécialisés, a déclaré le ministre.

Au total 160 directeurs de santé, dont plus de 30 spécialistes, 15 médecins généralistes, 9 dentistes, 4 biologistes, 26 directeurs techniques, 10 sages-femmes et 54 infirmiers se partagent les tâches et sont actuellement actifs dans la wilaya du Hodh El Gharbi, pour atteindre des objectifs sans précédent dans l’histoire de la wilaya.

La première phase vise 220 000 des 340 000 habitants, soit 65 pour cent de la population de la wilaya ; il a ajouté que cela l’amènera à parcourir plus de 200 villages, les chefs-lieux de moughataas et de communes, précisant que le département s’emploie à remplir les conditions requises.

Il a poursuivi en disant que des résultats satisfaisants ont été obtenus à cet égard et que son département continue à travailler dans ce sens.

En conclusion, M. Dahi a souligné le renforcement des ressources humaines à travers un personnel professionnel et bien formé, les progrès remarquables réalisés dans le domaine des infrastructures et le doublement des salaires de tous les médecins.

M. Khattar Ould Cheikh Ahmed, président de la région du Hodh El Gharbi, a exprimé la reconnaissance la population de la wilaya pour le lancement de cet hôpital mobile unique et s’est félicité de la haute priorité accordée par les autorités aux groupes vulnérables, dans la mise en œuvre des orientations de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Hakem d’Aïoun moughataa, le maire de sa commune, le directeur régional de la santé et les autorités administratives, militaires et de sécurité de la wilaya.