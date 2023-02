Mauritanie : des ordres présidentiels pour ne enquête indépendante à propos du décès d’un jeune homme dans un commissariat de police

Des proches et des amis du jeune Souvi O. Cheïn se sont rassemblés vendredi devant le commissariat de police de Dar Naïm 2 pour demander que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort suspecte de la victime dans les locaux du commissariat quelques heures après avoir été interpelé par le commissariat.

Ces manifestants en colère exigeaient que la lumière soit faite sur la mort du jeune homme et certains d’entre eux accusent la police de l’avoir tué de sang-froid.

Ils exigeaient une enquête indépendante et une autopsie pour déterminer les circonstances de la mort et que les auteurs de cet acte soient traduits en justice.

Une unité de la police anti-émeute qui se trouvait sur les lieux a demandé à ces personnes de quitter les lieux et de ne pas entraver la circulation, mais il n’y a eu aucun acte de violence.

Des ordres présidentiels

Le président de la république, Mohamed O. Cheikh El Ghazouani a donné des instructions pour la mise en place d’une équipe médicale indépendante qui s’occupera de l’autopsie du corps et l’établissement d’un rapport détaillé sur les circonstances de la mort.

Une source officielle a affirmé à Sahara Medias que le ministre de la santé Moctar O. Dahi a reçu des instructions du président de la république pour désigner une commission médicale constituée de diverses compétences médicales légistes.

La même source ajoute que le président de la république suit personnellement l’évolution de l’enquête.

Enquête indépendante

Pour sa part la commission nationale des droits de l’homme a annoncé la constitution d’une équipe commune avec le haut-commissariat aux droits de l’homme des nations unies et l’a chargé de faire une enquête à propos de ce drame.

Dans un communiqué sur sa page Facebook la CNDH a dit que cette équipe mènera une enquête « indépendante et objective, » par souci du traitement des événements et de la réalité des droits de l’homme dans le pays ».

Le comité a confirmé que l’équipe travaillera selon une « approche professionnelle » pour déterminer « les circonstances de la mort du citoyen, Souvi O. Cheïn, dans un poste de police après son arrestation.

La CNDH, qui est un organe consultatif constitutionnel chargée de la protection et de la promotion des droits de l’homme en Mauritanie, a déclaré que l’équipe « a commencé son travail immédiatement et a reçu une coopération positive des autorités sécuritaires.

Enquête judiciaire

La direction générale de la sûreté nationale a annoncé vendredi matin l’ouverture d’une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances de la mort de ce jeune homme, réaffirmant à l’opinion publique nationale que la justice suivra son cours normal en toute transparence.

Dans un communiqué de presse, la direction générale de la sûreté nationale a déclaré que le défunt est mort des suites d’un malaise subite avant de décéder à l’hôpital Cheikh Zayed où il avait été acheminé.

Mais les réseaux sociaux publient des photos qui seraient celles de la victime sur laquelle apparaissent des traces de violence, des traces de coups et du sang sur certaines parties du corps.

Même si ces photos n’ont pas pu être confirmées, des témoins présents lors de l’arrivée de la victime à l’hôpital Cheikh Zayed ont confirmé à Sahara Medias qu’une certaine panique a suivi le décès du jeune homme.

Ces mêmes sources a joutent que l’hôpital a demandé la présence du procureur de la république de Nouakchott-nord, qui, après avoir observé la dépouille a demandé à ce qu’elle soit conservée dans la morgue.

