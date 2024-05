*Opinion :* Les candidats présidentiels pourraient inclure les éléments suivants dans leurs programmes liés à la formation :

Financement des programmes de formation technique et professionnelle pour les métiers en demande et d’avenir

Attribution de bourses de mérite aux étudiants des écoles professionnelles

Politique d’accès au premier logement pour les nouveaux entrants sur le marché de l’emploi, en particulier pour le corps enseignant et le personnel de santé, sous forme de Partenariat Public-Privé (PPP)

Création de l’Agence du Service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD) pour former 25 000 jeunes dans un programme national de service civil militaire volontaire en Mauritanie

Abdoul Aziz Deme