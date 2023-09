Mauritanie : c’est un gouvernement efficace!

La Mauritanie a organisé des élections législatives, régionales et municipales hautement libres, équitables et impartiales. C’est la fierté de la Mauritanie et une fierté pour tous les Mauritaniens. C’est aussi la victoire et la consolidation du système démocratique auquel nous adhérons.

Aujourd’hui, alors même que certains d’entre vous tentent de nous prouver le contraire, le gouvernement est sûr qu’il exprimera vos souhaits et espère que vos espoirs se réaliseront afin que nous et nos enfants restions un havre de paix, un foyer de stabilité, d’équité, d’égalité, d’amour et de prospérité.

En outre, il ne peut y avoir de démocratie politique sans social-démocratie au sens global et profond et il est devenu inévitable pour nous de diriger notre première attention sur nos problèmes sociaux, de parvenir à la justice sociale, à l’égalité des chances pour tous les citoyens, afin que le niveau du citoyen s’élève, et que nous continuons sur la voie de tout le monde, cela ne se limite pas à un groupe sans un autre, ou cela ne se limite pas à une région sans une autre.

Le pouvoir travaille à soutenir la pluralité et la diversité culturelle mauritanienne dans le monde et en encourageant les rencontres entre le Mauritanien résident et le Mauritanien expatrié, afin que la nouvelle génération ressente l’importance de relations et de connaissances plus étroites.

Politique d’ouverture

La Mauritanie poursuivra également sa politique d’ouverture sur le monde extérieur, une ouverture qui se déplace, en premier lieu, vers les pays arabes et africains frères.

Elle continue d’être ouverte à tous les pays amis, et elle doit entretenir, développer et renforcer ses relations amicales avec eux, en tirant leur force au-dessus des siennes, et en bénéficiant des opportunités offertes dans les domaines du tourisme, du commerce et d’autres aspects de l’économie.

La Mauritanie a travaillé, et travaillera toujours, pour resserrer le lien de fraternité et renforcer les liens d’amour entre elle et ses frères arabes sans discrimination ni préférence. Elle nie la politique des axes et de la partisanerie et s’efforce toujours de rester dans son rôle naturel, qui lui était et elle reste fidèle, d’être un lien d’amour et un facteur de réconciliation, en toute sincérité et avec toutes ses potentialités.

Elle continuera à œuvrer pour servir la cause de la Palestine, qui est sa cause et la grande cause arabe afin que les forces d’occupation s’en retirent complètement, et à soutenir une solution pacifique sous l’égide de l’ONU pour le peuple sahraoui pour que ses droits soient garantis et respectés.

Climat favorable aux investissements

Le gouvernement mauritanien vise à assurer un climat favorable aux investissements et aux activités économiques, et en particulier à sécuriser et encourager les institutions financières compétentes qui contribuent directement à soutenir l’activité économique et l’initiative individuelle et à stimuler la croissance économique.

Quant au système économique résilient, qui a joué le rôle principal dans la conduite de l’économie mauritanienne et la garantie de sa prospérité, il est étroitement lié au système démocratique auquel nous croyons et par conséquent, le gouvernement s’efforce de le renforcer et de le maintenir dans le cadre d’une politique qui ne cède pas au chaos et à l’exploitation.

Dans le domaine de la Santé publique, le gouvernement cherche à assurer l’accès aux médicaments pour tous les citoyens sans délai, à des prix abordables, ainsi que davantage de services de santé qui couvrent toutes les régions, en augmentant le nombre d’hôpitaux et centres de santé et en fournissant une assurance-maladie universelle en plus grande échelle.

Prise en compte de l’eau et de l’agriculture

Dans le secteur agricole, le gouvernement poursuit une politique de développement visant à augmenter les quantités de production agricole pour répondre aux besoins croissants des marchés intérieurs et extérieurs, à augmenter les revenus des travailleurs de ce secteur et à améliorer leurs conditions pour les travailleurs des autres secteurs, en prenant toutes les mesures pour mettre en œuvre des projets agricoles.

En ce qui concerne le domaine du traitement de l’eau et de l’électricité, le gouvernement est sérieux quant à l’utilisation optimale de la richesse en eau en investissant le maximum possible et en adoptant des méthodes techniques modernes afin d’alimenter les villes de diverses régions en eau potable sans interruption, et en mettant en œuvre de grands projets d’irrigation dans le pays selon le plan fixé à cette fin, le gouvernement est sérieux quant à la réorganisation des intérêts indépendants chargés d’investir dans les projets hydrauliques conformément aux directives du Président de la republique.

Ensuite, le gouvernement travaille d’arrache-pied à la mise en œuvre des projets de développement contenus dans le programme prioritaire du président de la République et à l’obtention des dotations nécessaires pour les projets prévus pour l’année 2023 et au suivi de la mise en œuvre des projets dans les délais qui leur sont fixés où tout retard n’est désormais plus toléré.

Il ne peut manquer de se référer au domaine des médias, car il est conscient du rôle important qu’il joue.

Attention voulue aux demandes de la presse

Il tient également à prêter l’attention voulue aux demandes de la presse, qu’il étudie avec toute l’attention, d’autant plus que la Presse, de par sa mission, contribue à la construction de la société.

Finalement, le gouvernement, travaille sur la base d’une véritable démocratie fondée sur la liberté d’opinion et sur le dialogue. Il rejette les méthodes de violence et de sabotage et, croit au progressisme positif, à l’action progressiste, se félicite de la mise en place d’une opposition démocratique assise sur des bonnes bases, croyant en la nécessité d’un dialogue utile, qui est l’une des exigences du régime et à ses exigences pour atteindre des objectifs positifs et constructifs.

Il affirme son souci de créer une atmosphère de liberté, de reformer l’éducation, de consolider la sécurité dans le pays et travaillera sur l’inspiration de sa responsabilité de renforcer le prestige de l’État de droit.

C’est l’esprit qui nous inspire dans la politique du gouvernement dans divers domaines, conformément à la volonté de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de faire avancer le pays et d’avancer vers plus de solidarité, de fraternité, de la citoyenneté juste.

Ahmed Ould Bettar