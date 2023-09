Un pacte sans précédent, historique!

L’accord politique constitutif du Pacte Républicain a été signé entre les UFP, RFD, INSAF et le Gouvernement representé par le Ministre de l’intérieur, a été signé au Palais des Congrès. Le document sera publié dans les 4 langues nationales et en Français. Le Pacte est porteur de profondes réformes sociales, nationales et democratiques. Dans sa démarche autant que dans ses dispositions concrètes, il est sans précédent. Il est historique.

Sa mise en œuvre entraînera positivement le pays dans de nouveaux horizons démocratiques et sociales. Stabilité dans la justice, unité dans la diversité, partage équitable et protection des ressources dans un environnement sain pour un développement durable: tels sont les axes principaux du Pacte qui demeure ouvert à tous sans offrir à personne ou groupe, un quelconque droit de véto.

Gourmo Abdoul LO