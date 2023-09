Brakna : Le ministre de l’Agriculture s’informe de l’état des installations agricoles… au niveau des communes de Sangrava, Bourat et Maghtalahjar

Brakna : Le ministre de l’Agriculture s’informe de l’état des installations agricoles au niveau des communes de Sangrava, Bourat et Maghtalahjar

Aleg,31 août 2023 (AMI)- Le Ministre de l’Agriculture, Monsieur Mema Ould Beibatt Hamahoullah, a effectué hier mercredi, en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed Ould Saleck, dans le cadre de son actuelle tournée d’information et de suivi de la campagne agricole 2023-2024, des visites de terrain à certains barrages et digues relevant des communes de Sangrava, Bourat et Maghta-Lahjar.

Sur place, ministre s’est enquis au niveau de la commune de Sangrava du barrage Egrej Lekbir 2, qui comprend 275 ha exploités par 150 familles d’agriculteurs.

Ce barrage, qui souffre d’un manque de protection contre les animaux en divagation et du manque de matériel agricole léger, a été réalisé en 2018.

Le ministre a, également, visité un groupe de digues en terre dans la zone de « Chelkhett Iskhaymatt, relevant de la commune de Maghtalahjar et forte de 80 ha.

La délégation s’est rendue, par la suite, dans la commune de Bourat, qui compte aussi 80ha clôturés par le Département depuis 2021, et exploités par 375 familles d’agriculteurs originaires des villages voisins. Cet ouvrage souffre toutefois de défaillances, qui entrainent des pertes des eaux.

Le ministre a exhorté, au cours de ces différentes visites, les agriculteurs à rejeter l’esprit de paresse et à s’investir dans la production agricole comme seul moyen d’atteindre l’autosuffisance et la souveraineté alimentaire du pays.

« La réalisation de ces installations a coûté à l’Etat d’importants investissements, d’où la nécessité de les exploiter et de bénéficier des richesses de notre généreuse terre, conformément aux aspirations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, afin de créer un espace favorable à la production agricole et à la pleine exploitation de nos potentiels agricoles », a poursuit le ministre.

Il a rassuré les agriculteurs de la détermination du Département de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour avoir les outils et intrants agricoles requis.

AMI