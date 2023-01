Mauritanie: Ahmed YEDALY rencontre les opérateurs Telecom pour améliorer leurs services.

Ahmed YEDALY et opérateurs Télécom sont conscients de la mauvaise qualité des services offerte au public mauritanien. Le ministère de la Transformation numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration a présidé, jeudi 12 décembre 2023, des concertations sur « comment améliorer les télécommunications ».

Ces consultations sont destinées à consolider l’inclusion numérique des Mauritaniens et à rationaliser les processus de création, d’exploitation et de mise en synergie des infrastructures numériques. Ceci, pour tenter d’apporter une réponse aux critiques qui accablent le gouvernement mauritanien et les opérateurs des télécommunications dans le pays.

En 2022, le gouvernement mauritanien avait demandé aux différentes sociétés de télécommunications agréées dans le pays de respecter les caractéristiques contractées dans les cahiers de charge dans le domaine de la couverture et la qualité définie. Le ministère de la transformation numérique a dit que l’état avait investi dans le domaine des infrastructures de base qu’il s’agisse de la capacité extérieure grâce à la connexion au câble sous-marin, des investissements qui n’ont reflété ni la qualité de l’Internet ni les communications dans le pays a estimé le ministère. D’après le ministre Ahmed YEDALY, cette dégradation des services est dûe essentiellement à la faiblesse des infrastructures et l’absence de coordination entre les différents opérateurs dans le pays.

Rappelons que Le ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, Ahmed YEDALY a participé, au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, au Nevada, le 05 janvier 2023. Le chef de file mondial de l’industrie des véhicules à deux roues, a fait ses débuts au Consumer a dévoilé une gamme de nouveaux produits et de technologies dans le cadre de son lancement des produits pour 2023.

Ce panel de haut niveau a débattu sur les politiques adéquates pour que les gouvernements abordent les technologies émergentes. Il s’agit entre autres des drones, les véhicules électriques, les technologies vertes, le Web3 et les actifs numériques peuvent faire progresser les sociétés et aider les pays à croître. En plus de Monsieur le Ministre, le sujet est co-débattu par Jean-David Malo, Directeur du Conseil européen de l’innovation, Gry Rabe Henriksen, Consul Général de Norvège, Florian Tursky, Secrétaire d’État autrichien à la numérisation et à la large bande et de Mme Laima Jureviciene, Consul général de Lituanie.

Par Jean Materne Zambo

Source: DIGITAL Business Africa