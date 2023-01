Las Vegas : Monsieur le Ministre présente la vision de la Mauritanie sur les technologies émergentes

Le Ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, Monsieur Moctar Ahmed YEDALY a participé, hier, à Las Vegas aux Etats-Unis, à un panel de haut niveau sur les technologies émergentes. Ce panel de haut niveau a débattu sur les politiques adéquates pour que les gouvernements abordent les technologies émergentes.

Les technologies émergentes comme les drones, les véhicules électriques, les technologies vertes, le Web3 et les actifs numériques peuvent faire progresser les sociétés et aider les pays à croître. En plus de Monsieur le Ministre, le sujet est co-débattu par Jean-David Malo, Directeur du Conseil européen de l’innovation, Gry Rabe Henriksen, Consul Général de Norvège, Florian Tursky, Secrétaire d’État autrichien à la numérisation et à la large bande et de Mme Laima Jureviciene, Consul général de Lituanie.

Source: Le Ministère de la Transition Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration