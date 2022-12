Les gains du sommet Afrique-Amérique.. Lutter contre le terrorisme, faire face aux crises alimentaires, au changement climatique et aux épidémies

Selon un rapport d’information du Centre égyptien de réflexion et d’études stratégiques, au cours des dernières années, la participation des États-Unis en Afrique s’est concentrée sur la réduction de la pauvreté, la résolution des conflits et l’insécurité, ce qui est conforme aux changements spectaculaires dans la région, tandis que le sommet offre aux États-Unis l’occasion de réinitialiser son approche de ces dynamiques en évolution rapide.

Le rapport explique qu’il y a des raisons pour lesquelles l’Afrique est importante pour Washington, ainsi que des opportunités stratégiques pour elle dans le commerce et les investissements en Afrique, en plus de la sécurité alimentaire, de la santé mondiale, de la transformation numérique et des infrastructures.

Sécurité alimentaire

Le sommet intervient dans le contexte des retombées de la guerre ukrainienne, de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à la pandémie de covid – 19 et de la dépendance des pays africains à l’égard des produits alimentaires de base en provenance de l’étranger, de la disparité des prix des denrées alimentaires et des niveaux les plus graves d’insécurité alimentaire, en particulier dans les zones touchées par des conflits armés tels que le Sahel et la Corne de l’Afrique, et il y a plus d’opportunités pour les États-Unis de participer à la sécurité alimentaire de l’Afrique en renforçant les investissements dans la recherche, la vulgarisation et le développement agricoles pour réduire la vulnérabilité de l’Afrique aux chocs mondiaux.

Technologies émergentes

Les relations américano-africaines dans le domaine des technologies émergentes peuvent être renforcées en concentrant la stratégie de l’administration Biden sur le rôle important de la technologie, de l’économie numérique des pays africains dans le développement et la mise en œuvre de la transformation numérique et des investissements à grande échelle du secteur privé.

Promouvoir le commerce et l’investissement

La récente relance de la diplomatie américaine envers l’Afrique, le lancement d’une nouvelle stratégie américaine envers le continent africain et la tenue du deuxième sommet des dirigeants africains, des développements positifs dans les relations américano-africaines, à la lumière des ressources naturelles et des sources d’énergie disponibles dans les pays du continent, en renouvelant et en élargissant les préférences de la loi « AGOA » de manière à soutenir l’intégration économique régionale africaine à côté de la Zone de libre-échange continentale africaine en fournissant aux pays africains un accès aux marchés américains grâce à des dispositions en franchise de droits.

Assistance sanitaire

La virulence des récentes pandémies a mis en évidence la résilience des systèmes de santé des pays du monde entier face aux épidémies, en particulier dans les pays africains qui supportent le double coût d’une charge de morbidité historiquement élevée et d’un investissement relativement faible dans les infrastructures de santé, et les États-Unis d’Amérique ont la possibilité de renforcer leur engagement avec le secteur de la santé en Afrique au-delà de l’augmentation de l’aide et du financement en matière de santé.

Importance stratégique

L’importance du continent africain sur la scène internationale s’est intensifiée, ce qui était évident au lendemain de la guerre d’Ukraine, ainsi que la concurrence internationale pour attirer les pays du continent africain, et avec l’évolution des caractéristiques du système international et l’émergence de défis et de crises mondiaux; et l’intérêt international croissant pour le poids et l’importance des pays africains dans l’enchevêtrement de ces problèmes et défis mondiaux.

Les pays africains ont la possibilité d’équilibrer leurs relations entre les pôles internationaux en raison de leurs ressources et richesses économiques, de leur importance géostratégique et de leur bloc de vote aux Nations Unies.

Lutte contre le terrorisme

Dans le cadre du virage de la politique étrangère américaine vers la lutte contre le terrorisme en Afrique en général et en particulier en Somalie, le rôle américain a diminué sous l’ancien Président américain « Donald Trump », tandis que le rôle américain connaît un intérêt croissant sous le président américain « Joe Biden » dans la région de la Corne de l’Afrique en général et en Somalie en particulier, et en ce qui concerne l’intérêt américain pour la Somalie, Biden a rendu une décision à la mi-mai 2022 sur le retour de centaines de soldats américains en Somalie, et le déploiement de moins de 500 militaires américains pour aider les forces somaliennes à freiner al-Shabaab.

Sommets concurrents

Dans le cadre de la poursuite de la politique des sommets concurrents et de la préparation de la tenue du deuxième sommet russo – africain en octobre 2023 dans le but de renforcer les accords commerciaux et de défense entre la Russie et les pays africains et de parvenir à la paix et à la stabilité au Congo, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Cameroun et au Tchad, les États-Unis d’Amérique ont prévu de tenir ce sommet à travers un vaste agenda pour renforcer les relations économiques, consolider la démocratie, parvenir à la paix et à la sécurité, s’attaquer aux problèmes mondiaux et aux menaces pour la santé, le climat et l’alimentation.

Entretiens « AFRICOM » avec la Tunisie

Les risques sécuritaires en Afrique sont exacerbés par l’impact du changement climatique, des urgences sanitaires et de la baisse de la sécurité alimentaire, et cette situation constitue un terrain fertile pour la propagation des groupes terroristes. Dans ce contexte, le Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) a eu des entretiens avec la Tunisie pour renforcer les relations et les opportunités de formation entre les deux pays et faire face aux mouvements de la Russie dans la région, avec la conclusion des exercices « African lion » au Maroc, Ghana, Sénégal, Tunisie, et la Libye qui est un pont logistique important vers l’Afrique subsaharienne.

Les pays du Sud

Après le sommet de l’OTAN de Madrid en juin 2022, l’alliance a réalisé les dangers et les menaces de l’influence croissante de la Russie en Afrique, les défis de sécurité dans le Sud sur son agenda de sécurité, en particulier la région africaine du Sahel, et l’entrée de la Russie dans cette région a ouvert deux fronts pour l’OTAN de l’Est et du Sud. Par conséquent, l’OTAN a l’Afrique du Nord, en particulier la Mauritanie, comme point focal de ses opérations.

Base militaire au Niger

Le pays du Niger est également susceptible d’être au premier plan des préoccupations concernant le lancement d’une base militaire américaine pour drones. Pour la première fois, l’OTAN a accepté de fournir un ensemble de mesures de renforcement des capacités de défense à la Mauritanie, et il a également été convenu de fournir un soutien supplémentaire au renforcement des capacités à la Tunisie, dans le cadre du nouveau concept stratégique et de l’intérêt stratégique pour cette région compte tenu des risques pour la sécurité posés par le terrorisme et la migration irrégulière dans la région du Sahel et du Sahara.

Source: Elwatan news