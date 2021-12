Mauritanie : lancement d’un lot important de projets numériques.

Le ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, M. Abdelaziz Ould Dahi, a expliqué que la mise en place d’un département ministériel en charge de la numérisation est la preuve d’une grande prise de conscience des changements fabuleux que connaît actuellement l’humanité. Cela représente une œuvre pionnière innovante, qui traduit une réflexion stratégique, transformant les contraintes et défis de cette étape, en opportunité pour faire un grand bond en avant.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’un data center de haut niveau et de lancement des services de plusieurs projets numériques, le ministre a ajouté que ces projets, dont le Président de la République a supervisé le lancement, sont extrêmement importants dans l’atteindre les objectifs stratégiques auxquels Son Excellence aspire, au profit du peuple mauritanien.

Voici le texte intégral de ce discours :

« Je suis comblé de joie au moment où et je vous accueille, au nom des fonctionnaires et travailleurs du secteur de la transition numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration et de vous voir, participer avec nous à ces manifestations commémorant le 61e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance de notre pays.

C’est la première fois que notre ministère célèbre cette glorieuse occasion depuis sa création il y a 6 mois, dans un contexte mondial marqué par de graves défis, et qui ressemble beaucoup au contexte des défis qui ont entouré l’indépendance de notre pays, et en référence à la similitude des caractéristiques de la fondation de la Mauritanie il y a 60 ans et à celle de l’avènement de l’ère numérique que nous vivons aujourd’hui.

La mise en place d’un secteur ministériel en charge de la numérisation est la preuve d’une grande prise de conscience des changements fabuleux que connaît actuellement l’humanité. Cela représente une œuvre pionnière innovante, qui traduit une réflexion stratégique, transformant les contraintes et défis de cette étape, en opportunité pour faire un grand bond en avant.

Excellence Monsieur le Président de la République

Permettre l’ancrage de l’innovation technologique et des solutions numériques est l’un des moyens les plus efficaces pour parvenir à l’inclusion des services pour tous les citoyens, lutter contre les types d’exclusion, d’injustice et d’inégalité injustifiée, et améliorer les performances de l’administration publique, tout en la rapprochant de l’usager, en simplifiant ses procédures, et en rendant plus efficaces ses interventions. Une telle démarche offre la possibilité de suivre, en temps réel et à distance, toutes ses opérations. Cela élève sans conteste son niveau de réactivité aux aspirations de nos concitoyens, où qu’ils se trouvent et quels que soient leur état et leur statut, et renforce les performances de notre système de contrôle en matière de transparence et de bonne gouvernance.

Ces objectifs, Monsieur le Président, sont cohérents avec votre vision de leadership et votre approche intégrante des différentes orientations politiques, options économiques, composantes sociales, groupes d’âge et différences de niveau de connaissances, dans un pays qui accueille tous avec équité, justice et harmonie.

L’innovation numérique est un outil efficace pour permettre à nos jeunes et expatriés d’installer en toute sécurité leur capital matériel, de connaissances et de savoir dans leur pays, et de participer activement et de manière équilibrée à la construction d’une nation dont les citoyens sont réputés pour leur immigration et leurs voyages, et dont les jeunes constituent plus des deux tiers de la population et sont les plus vulnérables aux risques des dérapages et autres dérives.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Vous êtes en train de superviser aujourd’hui le lancement d’un lot de projets numériques très importants afin d’atteindre les objectifs stratégiques auxquels vous aspirez au profit du peuple mauritanien. Il s’agit de :

1. La pose de la première pierre de la construction et de l’équipement d’un data center de niveau 3. La mise en place du data center conduira notre pays à étendre sa souveraineté numérique ; ce data center assurera l’hébergement national des données numériques, tout en garantissant leur sécurité, leur intégrité, leur confidentialité et leur caractère privé. L’exploitation de cette importante infrastructure numérique contribuera à améliorer le classement de la Mauritanie dans le domaine numérique.

2. Le lancement d’un projet de développement d’une plateforme de numérisation des services publics : Le développement de cette plateforme permettra la concrétisation de votre engagement envers les citoyens mauritaniens de numériser 110 services publics d’ici 2025. Cette voie débutera au cours de l’année prochaine avec un modèle de numérisation de 20 services publics de base, comme moyen d’améliorer l’inclusion des services pour tous les résidents de notre pays.

3. Le lancement d’un projet d’acquisition d’un système de communication visuelle entre décideurs de notre pays : L’acquisition de ce système permettrait d’assouplir la prise de décision publique, d’élever le niveau de sécurité de la coordination en temps réel entre les hauts fonctionnaires, d’améliorer la concertation, l’échange et l’harmonie entre les organismes publics et accroître l’efficacité de la présence de notre pays et de sa participation aux consultations internationales.

4. Lancement d’un projet de développement d’une plateforme d’hébergement d’applications gouvernementales : Il contribuera à l’hébergement d’applications gouvernementales et de systèmes d’information nécessaires à la numérisation des services publics et autres projets qui seront lancés avant que le centre de données ne soit opérationnel.

Le lancement de ces projets intervient quelques jours après le lancement du réseau national de télécommunications construit dans le cadre du projet Warsip-Mauritanie, portant le réseau de fibre optique à 4 000 km au lieu de 2 300 km il y a deux ans. Cela permettra d’améliorer considérablement la qualité des services de communication et donnera aux activités économiques locales dans les zones reculées l’opportunité d’améliorer leurs performances et d’établir des blocs locaux, régionaux et nationaux intégrés, en introduisant des solutions numériques qui ont fait leurs preuves dans des contextes similaires.

Le secteur planche actuellement sur l’élaboration d’une stratégie numérique couvrant les cinq prochaines années, qui sera annoncée dans les prochaines semaines et qui contribuera à créer les conditions favorables à l’émergence d’une économie numérique prometteuse, qui aura un rôle important dans la stimulation de l’économie nationale.

Cette stratégie s’inspire des recommandations de la consultation numérique élargie lancée par le ministère fin juillet dernier, à laquelle ont participé plus de 400 participants mauritaniens, pour la plupart immigrés et expatriés à l’étranger, dont des fonctionnaires d’institutions internationales de très grande importance, de responsables d’institutions et entreprises pionnières opérant dans de grandes métropoles internationales, ainsi que des hauts fonctionnaires de l’administration mauritanienne, des professeurs d’université, des chercheurs, des étudiants, et des citoyens ordinaires intéressés par le domaine numérique.

Notre département annoncera prochainement le lancement d’un projet pionnier baptisé ‘’Ibtikar’’, qui stimulera l’innovation numérique, favorisera l’entrepreneuriat et soutiendra les start-up et les incubateurs d’innovation. Il constituera également un espace pour le génie des détenteurs d’idées et de talents dans le domaine de la transition numérique que nous recherchons.

Dans le domaine de la modernisation de l’administration, notre ministère s’attelle à la numérisation des travaux du Conseil des ministres selon les dernières approches suivies dans ce domaine, ce qui rendra ses procédures plus rationalisées, et ses réunions plus pratiques et conformes aux exigences de notre temps. Le département compte également organiser des consultations visant à élaborer une feuille de route pour une numérisation efficace, sécurisée et transparente de l’administration.

Excellence Monsieur le Président de la République ;

Ce sont les traits les plus marquants de nos orientations pour la prochaine étape, dans le cadre de notre quête incessante pour suivre le rythme des transformations majeures que vous entendez introduire dans notre pays.

Enfin, je vous invite à bien vouloir donner le signal de lancement du lot de projets prévus dans le cadre des activités commémoratives du soixante et unième anniversaire de la glorieuse Fête de l’Indépendance nationale.