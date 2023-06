Mauritanie – 16ème édition Festival Assalamalekum,… ... Telema et Coordination des Acteurs Culturels, deux nouveaux visages

Mauritanie – 16ème édition Festival Assalamalekum, Telema et Coordination des Acteurs Culturels, deux nouveaux visages.

Thaqafa – La 16ème édition du Festival Assalamalekum a démarré sur des chapeaux de roue, vendredi 23 juin 2023 sur l’esplanade de l’Institut Français de Mauritanie (IFM) avec Didier Awadi en tête d’affiche. Le festival qui a démarré le 22 juin par une conférence de presse se prolongera jusqu’au 2 juillet avec une décentralisation à Nouadhibou et deux nouveautés, la chaîne Telema de l’association Assalamalekum et un nouveau partenaire, la Coordination des Acteurs Culturels.

Vendredi 23 juin 2023. L’Institut Français de Mauritanie (IFM) affiche son ambiance traditionnelle chaque fois que le festival Assalamalekum dépose ses valises devant son esplanade.

Un programme plein hip-hop

Le démarrage de la 16ème édition du Top 1 de la musique Hip Hop mauritanienne qu’est le festival Assalamalekum depuis son lancement en 2018 sur cette même place, a un goût nostalgique pour les anciens, et constitue une découverte pour les centaines d’adolescents qui s’agglutinent avec enthousiasme au milieu de tout ce boucan et ses lumières à peine tamisées.

Avec comme tête d’affiche, un Didier Awadi qui a su conserver toute sa verve et son énergie entraîneur, le festival a drainé un bon monde, dont plusieurs expatriés et un public jeune.

Samedi 24 juin, c’est le Stade Olympique de Nouakchott qui accueille le festival populaire, le Méga Concert, avec des centaines de mélomanes venus des trois régions et des neuf départements de Nouakchott, des lointains quartiers d’El Mina, Sebkha, Raydh, Arafat, Toujounine, Dar Naïm, Teyarett, Ksar, à la cité des bourgeois, Tevragh-Zeine.

Sur l’esplanade du Stade Olympique de Nouakchott, le public découvrira de nouveaux jeunes talents, à image de VJ, Force Trankil, BuzzShit, Absen, Maxim & Ambaila, entre autres.

Première extension à Nouadhibou

Le 1er juillet 2023, le festival Assalamalekum va sortir de Nouakchott pour s’installer dans la cité économique, à Nouadhibou. Pour Monza, « l’action de notre association a pour ambition et objectifs de connecter le monde professionnel et artistique aux débouchés économiques ». Un concert musical hip-hop sera animé en face de l’aéroport de la ville, en partenariat avec le conseil municipal de Nouadhibou et les acteurs locaux.

D’autres formes artistiques

A l’affiche du festival, en plus de la musique, d’autres formes artistiques, tels que le duo d’artistes suisses, Santo et Chayne, le RBS Crew du Sénégal pour le graffiti, Sahel Connect pour la résidence de création. Comme invité également « Bakel Hip-Hop » de la maison musique urbaine de Bakel au Sénégal.

En effet, le festival connaîtra le lancement du Street Basket, une formation sur le recyclage des ordures ménagères avec l’ONG « Mauri Propre », des ateliers de graffiti, une résidence de création et un marché dit « Créative Marsa » au parc municipal de Tevragh-Zeina du 23 au 27 juin 2023. Pour tous ceux qui sont intéressés par le style vestimentaire 100% Made in Mauritanie, l’espace sera ouvert de 10 heures à 20 heures.

Des conférences sont également prévues, avec une rencontre Assalamalekum Music Lab le 26 juin, autour du thème « le management artistique dans un monde numérisé » avec comme intervenants John Boy Soldat de Côte d’Ivoire, Santo de la Suisse, Cheikh Babi de Mauritanie, sous la modération de Dezzy Dez de Mauritanie. Il y aura également le mardi 27 juin, une conférence sur « le rôle des artistes dans la construction de la paix au Sahel » avec Awadi, Daddy Def et Monza.

Le mardi également, la présentation du programme « Heya Nouakchott Tevragh-Zeina ville créative » que l’association Assalamalekum compte conduire pour sa candidature au 5ème Prix International de Mexico, organisé par les Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Culture 21 et la ville de Mexico.

Cheikh Aidara

Source : Thaqafa (Mauritanie) – Le 24 juin 2023