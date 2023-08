L’Ukraine tente d’obtenir une invitation au sommet du G20 en Inde. Le chef du ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que Kiev ne sera pas appelée

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Mykola Tochitsky, a déclaré que Kiev cherchait à être invitée au sommet du G20, qui se tiendra en Inde les 9 et 10 septembre de cette année. Il est rapporté par la BBC.

Mercredi, le ministre indien des Affaires étrangères Subramanyam Jaishankar a de nouveau annoncé que l’Ukraine ne serait pas invitée à ce sommet, rapporte EFE. Il a expliqué cela par le fait que le G20 traite des problèmes économiques, et non de la résolution des conflits militaires, qui devrait être examinée au Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon EFE, Jaishankar a déclaré que neuf pays non membres du G20 étaient invités au sommet de New Delhi : l’Espagne, le Bangladesh, le Nigeria, la Mauritanie, l’Égypte, les Pays-Bas, Oman, Singapour et les Émirats arabes unis. L’Ukraine ne fait pas partie des invités.

La Russie est membre permanent du G20, la participation de sa délégation au sommet n’est donc pas remise en cause.

Sur les ondes de la télévision ukrainienne, Tochitsky a déclaré que l’Ukraine travaillait à obtenir une invitation.

« Nous pensons que les actions de la Fédération de Russie pour mettre fin à » l’accord sur les céréales « est un grand défi pour les économies non seulement des pays africains et asiatiques, mais aussi pour les économies mondiales », le cite l’édition ukrainienne de European Pravda. « Donc, nous et nos partenaires travaillons pour être parmi les invités, à la fois avec l’Inde et avec d’autres partenaires présents parmi les pays participant à ce sommet. »

Selon Bloomberg, la guerre en Ukraine fera partie des sujets qui seront discutés lors du sommet du G20.

Le G20 regroupe les 19 pays les plus riches du monde et l’Union européenne. Ces États représentent 85 % de l’économie mondiale et les deux tiers de la population mondiale.

En 2022, Volodymyr Zelenskyy a reçu une invitation à participer au sommet du G20, qui s’est tenu à Bali. Ensuite, le président ukrainien s’est adressé aux participants par liaison vidéo et a parlé de sa « Formule de paix », un plan de résolution de la guerre, impliquant la libération complète de tous les territoires ukrainiens occupés par la Russie.