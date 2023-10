Les présidents égyptien et turc appellent à une aide durable à Gaza

Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont souligné vendredi la nécessité de livrer de manière durable une aide aux habitants de la bande de Gaza, ravagée par le conflit.

Lors d’un entretien téléphonique, les deux présidents ont rejeté les déplacements forcés de Palestiniens de leurs terres, soulignant l’importance de la solidarité de la communauté internationale pour mettre fin de manière permanente au conflit israélo-palestinien, sur la base d’une solution à deux Etats en accord avec les résolutions internationalement légitimes.

Le président turc a exprimé sa reconnaissance du rôle de l’Egypte pour coordonner les efforts humanitaires et promouvoir une voie vers la paix.

Le Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) a lancé le 7 octobre une attaque surprise contre Israël, tirant des milliers de roquettes, tandis que ses combattants envahissaient des villages et communautés frontaliers d’Israël. Ce dernier a répliqué par des frappes aériennes massives sur Gaza et des mesures punitives comprenant un siège de cette enclave.

Le conflit actuel entre Israël et le Hamas a fait jusqu’ici plus de 5.000 morts des deux côtés et provoqué une crise humanitaire terrible.

Source: Agence de presse Xinhua