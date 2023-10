Le Président de la République est arrivé, aujourd’hui vendredi en Egypte

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé, aujourd’hui vendredi en Egypte pour prendre aux travaux du sommet du Caire sur la paix, organisé par le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, sur les développements au Moyen-Orient, auquel participeront les dirigeants du monde arabe, les Dirigeants européens et ministres des Affaires étrangères.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani partagera la position de la Mauritanie qui apporte son soutien constant à la cause palestinienne et en dénonçe Israël devant les instances internationales.

Outre Son Excellence, le Président de la République, de nombreux chefs d’État, d’organisations et d’organismes internationaux participeront à ce sommet, dont les travaux débuteront demain, samedi, au Caire.

Les chefs d’État et de gouvernement des pays suivants ont été également invités à la Conférence en Egypte : Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Bahreïn, Oman, Irak, Turquie, Algérie, Tunisie, Maroc, France, Allemagne et Espagne. , Italie, Chypre, Norvège, États-Unis, Canada, Russie, Chine, Brésil . En outre, le « cadeau » devrait être remis par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.