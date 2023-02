Le président El-Sisi reçoit le ministre mauritanien de la Défense

Le président Abdel Fattah El-Sisi a reçu ce jour le général de corps d’armée Hanena Ould Sidi, ministre de la Défense nationale de la République islamique de Mauritanie, en visite officielle en Égypte, en présence du général de corps d’armée Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production militaire. , en plus de l’ambassadeur Sidi Mohamed Abdallah, ambassadeur de Mauritanie au Caire.

Par conséquent, le conseiller Ahmed Fahmy, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles bien établies entre les deux pays frères, et de l’activation de la coopération conjointe entre eux dans les domaines militaire et sécuritaire, notamment compte tenu du rôle important de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.

Le président Sisi reçoit un message écrit du président Mohamed Ould Al-Ghazouani

Au cours de l’entretien, le ministre mauritanien a remis au président Sisi un message écrit du président Mohamed Ould Al-Ghazouani, qui comprenait une affirmation du souci de la Mauritanie de consolider et de renforcer les relations historiques et fraternelles existantes entre les deux pays dans divers domaines, notamment en termes de coopération militaire et de lutte contre le terrorisme, à la lumière de l’appréciation que son pays a assumée du rôle de l’Égypte et de la position politique du président sur les scènes régionales et internationales.

De son côté, le président Sissi a demandé à transmettre ses salutations à son frère, le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazouani, soulignant la fierté de l’Égypte dans ses relations avec la Mauritanie, et l’importance de travailler pour continuer à les développer à différents niveaux, en plus de la volonté de l’Égypte de renforcer la coopération militaire et sécuritaire avec les frères mauritaniens, notamment dans les domaines de la formation et de la qualification, et l’échange d’expériences, compte tenu du rôle de pionnier de l’Égypte dans ce domaine.