Le ministre de la Défense nationale signe un protocole d’accord avec son homologue égyptien.

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, a signé ce lundi au Caire, avec son homologue égyptien, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, général de corps d’armée Mohamed Ahmed Zaki, un protocole d’accord dans le domaine de la coopération militaire entre les deux pays frères.

Le protocole signé en marge de la visite que le ministre de la Défense nationale effectue actuellement en République arabe d’Égypte, à l’invitation de son homologue égyptien, porte sur d’importants domaines de coopération les plus intéressant les forces armées des deux pays et les moyens de les soutenir et de les renforcer.

La signature a eu lieu lors de la réception que le commandant en chef des forces armées, ministre de la défense et de la production militaire du gouvernement égyptien a donnée, lundi, au ministre de la défense nationale et à la délégation qui l’accompagne.

La rencontre des deux ministres a permis de traiter des questions d’intérêt commun et de prospecter les voies et moyens de renforcer la coopération militaire entre les forces armées des deux pays.

Au cours de l’entretien, le ministre de la Défense nationale a exprimé l’aspiration de la Mauritanie à davantage de coordination et de coopération conjointe avec l’Egypte, notamment dans les domaines confiés au secteur de la défense nationale, saluant à cet égard les efforts de l’Égypte pour renforcer son appui à la Mauritanie d’une part et son rôle dans la préservation de la sécurité et la stabilité au profit des peuples du continent.

A son tour, le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire du gouvernement égyptien s’est déclaré réjoui du partenariat stratégique qui lie les forces armées égyptiennes et leurs homologues mauritaniens, notamment dans les domaines de la défense et de la Sécurité.

La rencontre s’est déroulée, côté mauritanien, en présence du colonel Mohamed Abdallah Bey, directeur du service de la documentation et de la sécurité militaire au ministère de la Défense nationale, du colonel Tiam Mamoudou, directeur du service des infrastructures, et du colonel Ely Mhamed, directeur de la division des affaires sociales à l’état-major général des armées, et du côté égyptien, en présence du chef d’état-major des forces armées, le lieutenant général Oussama Asghar, et un certain nombre de commandants et officiers supérieurs des forces armées égyptiennes.