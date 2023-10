Les partis d’opposition en Mauritanie sont nombreux et évoluent constamment.

“S’opposer n’est autre que proposer. Une opposition sans proposition n’est qu’un mouvement d’humeur.”

Robert SabatierDe Robert Sabatier / Le Livre de la déraison souriante

Les partis d’opposition en Mauritanie sont nombreux et évoluent constamment. Cependant, certains partis et coalitions sont généralement considérés comme faisant partie de l’opposition politique de premier plan. Parmi eux, on peut citer l’UFP principalement le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) dirigé par Ahmed Ould Daddah et l’Alliance pour la Justice et la Démocratie / Mouvement pour la Réforme (AJD/MR) dirigée par Ibrahima Moctar Sarr . Ces partis ont souvent présenté des candidats lors des élections présidentielles et législatives, et ont une représentation parlementaire.

Cependant, il convient de noter que la situation politique en Mauritanie est complexe et dynamique, avec d’autres mouvements et partis d’opposition qui émergent aujourd’hui et il n’y a beaucoup pas et jouent également un rôle important. Il n’y a pas de consensus absolu sur qui est considéré comme l’opposition « digne de son nom », car cela dépend souvent de perspectives politiques individuelles.

Il est important de noter que le pays a connu des périodes de tensions politiques et des restrictions sur l’opposition politique par le passé. Cependant, ces dernières années, on observe une ouverture progressive et des améliorations dans le climat politique, permettant à divers partis d’opposition de jouer leur rôle dans l’arène politique.

Abdoul Aziz DEME