Institution de l’Opposition Démocratique

L’action politique de l’opposition nationale a besoin davantage d’esprit de solidarité, de coopération, et de coordination, en vue de resserrer les rangs et de fédérer les positions.

Et c’est l’occasion, pour nous au sein de l’Institution de l’Opposition Démocratique, d’exprimer notre ouverture sur toutes les composantes de l’opposition de tout bord, et notre disponibilité d’œuvrer avec elles sur toute action susceptible d’aboutir à des conclusions politiques communes servant l’action de l’opposition et renforçant ses acquis politiques.

Dans ce cadre, nous affirmons notre ferme volonté d’accomplir les missions assignées à l’institution par la loi, à savoir, la régularisation du dialogue politique dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, la mise en place des voies garantissant une alternance pacifique du pouvoir, et permettre à l’institution d’obtenir les moyens et les capacités qui lui permettent d’évaluer en permanence l’action du gouvernement.

Nous saisissons également cette occasion pour souligner ce qui suit :

– Considérer l’institution comme le représentant principal de l’opposition, et la traiter, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et faire respecter la réalité politique et électorale, qui a accordé à ses partis le droit de la représentation de l’opposition parlementaire. Par conséquent, si un véritable dialogue doit être entrepris, il ne doit émaner que de l’institution de l’opposition démocratique qui détient la légitimité d’incarner la voix de l’opposition parlementaire.

– Notre conviction de la nécessité de réfléchir à de nouvelles approches pour un dialogue sérieux et inclusif, dont les résultats aboutissent à des solutions efficaces face aux défis accrus internes sur les plans politique, social et économique. Et tiennent en compte les dangers régionaux imminents. Dans cette logique, nous estimons que le dernier accord signé entre le parti au pouvoir et deux partis de l’opposition n’obéit pas aux conditions requises pour l’organisation d’un vrai dialogue.

– Notre conscience que la voie vers l’unité de l’opposition commence par un dialogue interne avant de discuter avec le pouvoir. Donc nous appelons l’opposition à travers ses différentes parties, forces politiques et personnalités indépendantes à s’engager dans un dialogue, afin qu’elle établisse des points consensuels sur les principales questions nationales et les questions d’actualité. L’opposition, en ce moment particulièr, a un besoin urgent de resserrer les rangs et de se mettre d’accord sur les principaux contenus et déterminants qui diagnostiquent les problèmes majeurs du pays, et cherchent sérieusement à les résoudre.

Fait à Nouakchott, le 04 octobre 2023

Le Conseil de Supervision

Source: @Patriotes-unis