Les Mourabitounes, un autre pallier. « Le patriotisme »

Grâce à notre équipe nationale ,les Mourabitounes et avec sa belle victoire face à l’équipe d’Algérie; le patriotisme serait exalté et retrouverait une nouvelle vigueur ! Il convient de s’intéresser réellement à la signification du patriotisme (vient du latin « pater », père).

Le patriotisme est également la manifestation d’une foi en un projet commun : peu importent nos origines ,nos races,nos langues et nos caractéristiques car cette ambition commune, socle de la Nation, nous rassemble et nous dépasse. Or, aujourd’hui, qui peut définir cette ambition commune partagée par tous.

Le sport, et en particulier le foot est pour aujourd’hui pour nous comme un reflet de notre pays et de ce qu’il peut représenter aux yeux du monde. C’est un peu pour dire » regardez ce que mon pays peut réaliser ».

Il s’agit de retrouver une société libérale, non tribale. Car le «nous» ne disparaît jamais, il s’agit juste de bien le définir. Et d’y ajouter ses idées, sa personnalité et ses passions Souvenons-nous qu’être patriote, c’est aussi être fier d’appartenir à une communauté de valeurs – parmi lesquelles la tolérance et la raison. Alors le patriotisme footeux brillera encore plus et gagnera en légitimité.

C’est ainsi que l’union des mentalités vers un objectif commun constitue une arme puissante pour atteindre notre cible d’unité et d’intégration.

Cette belle victoire contre l’Algérie doit imperativement nous réconcilier et nous conduire vers un besoin sans détour de cohésion sociale et d’intégration de notre chère Mauritanie.

Aujourd’hui, félicitons tous nos joueurs qui ont fait preuve de patriotisme et de fighting spirit.

Mamadou Moustapha Bâ

USA