Les ministres des Affaires étrangères de l’OCI condamnent les attaques perpétrées contre le Saint Coran.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a présidé, lundi, par visioconférence, la 18ème session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation de la coopération islamique, sur la question des profanations répétées d’exemplaires du Saint Coran dans les royaumes de Suède et du Danemark.

La session, qui s’est tenue à l’invitation du Royaume d’Arabie saoudite, du Président du quatorzième Sommet islamique et de la République d’Irak, a examiné les moyens d’une réponse collective aux provocations croissantes aux sentiments des musulmans par l’incinération et la profanation du Saint Coran sous prétexte de liberté d’expression.

A l’issue de cette session, les ministres ont émis une résolution qui comprend, entre autres :

– Condamnation ferme des attaques flagrantes répétées contre la sainteté du Coran ;

– Considérant que la Suède et le Danemark n’ont pas pris de mesures pour empêcher la répétition de ce crime en violation de la résolution du Conseil de sécurité du 14 juin 2023 sur la tolérance, la paix et la sécurité internationales ;- Envoi d’une délégation de l’Organisation de la coopération islamique auprès de la Commission de l’Union européenne pour l’informer de la condamnation par les États membres du crime de profanation du Saint Coran, et pour exiger qu’elle s’emploie à faire en sorte que cet acte odieux ne se répète plus ;

– Inviter les ambassadeurs des Etats membres de l’OCI et leurs missions dans divers pays et instances internationales à mener une large campagne diplomatique pour expliquer la position des pays islamiques à cet égard et la défendre par tous les moyens légaux disponibles ;

– Appeler les États membres à envisager toutes les mesures politiques, économiques et culturelles qu’ils jugent appropriées contre les pays d’où proviennent des insultes au Saint Coran et aux symboles islamiques ;

– Inviter le Secrétaire général de l’Organisation à accélérer la mise en œuvre du plan d’action adopté par les États membres pour lutter contre l’islamophobie et mettre en œuvre la recommandation de nommer un Envoyé spécial chargé de l’islamophobie ;

– Demander au Secrétaire général des Nations Unies de nommer un rapporteur spécial chargé de l’islamophobie.

D’autre part, les ministres ont publié une déclaration concernant la prise d’assaut de la mosquée bénie d’Al-Aqsa par des membres du gouvernement d’occupation israélien. À cet égard, les ministres ont fermement condamné la répétition de cette incursion, réaffirmant que la ville d’Al-Qods, capitale de l’État de Palestine, fait partie intégrante du territoire palestinien occupé en 1967.

Par ailleurs, les ministres ont mis en garde contre les conséquences des provocations et des abus contre les lieux saints, en grave violation du droit international.

Ils ont également appelé à intensifier les efforts au niveau des organisations internationales et à prendre les mesures nécessaires pour obliger Israël à cesser toutes ses violations et mesures illégales dans les territoires occupés, y compris Al-Qods Al-Sharif.

AMI