A toi l’imbécile auteur de l’horrible autodafė du Saint Coran .

Ce que tu ne comprends pas, toi et tes minables semblables c’est que les Musulmans qui se déchirent entre eux depuis la mort du prophète Mohamed paix et salut sur lui sont , malgré la multitude des écoles et des courants de pensée , unanimes sur l’infaillibilité de ce texte sacré.

A vrai dire, cette miraculeuse unanimité est la consécration d’une lumière divine que nul feu ne saurait éteindre..

Cette lumière consignée par « L’ecrit que nul doute n’entache » est une guidance animant une force intérieure que seuls les croyants ressentent ou pourraient ressentir. C’est ce qu’on appelle la foi.

Quant à ceux qui ne croient pas, comme toi , ils ont » un sceau sur le cœur et sur l’ouïe ainsi qu’une taie sur le regard » et , par conséquent, ils prennent le chemin contraire de la foi , c’est à dire celui de l’arrogance…

Je te prie , quand même, de croire à mon mépris car tu es méprisable..

Abdel Kader Ould Mohamed