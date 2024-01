Les élus du peuple dans une démocratie représentative idéale

En termes politiques, un représentant élu est une personne autorisée par vote par un groupe spécifique à agir, parler, légiférer et mettre en œuvre certaines politiques en son nom à titre législatif et exécutif dans la poursuite d’un programme politique prédéterminé. L’Assemlée nationale n’est « pas une cour de récréation!« . Les élus n`insultent pas ou ne calomnient pas.

Dans les démocraties modernes, les représentants publics élus par le peuple sont généralement alignés sur un parti politique spécifique et suivent donc les politiques de leurs partis respectifs.

Ainsi, les élus des partis politiques représentant l`opposition agissent comme des gardiens, surveillant, soulignant et critiquant les politiques mises en œuvre par le parti au pouvoir qui, selon eux, s`écartent ou sont préjudiciables aux objectifs nationaux.

Le devoir principal de tous les représentants élus est, cependant, de débattre des avantages et des inconvénients de chaque politique et législation à ce sujet à l’Assemblée nationale.

Dans un véritable esprit de démocratie, tous les représentants élus à l’hémicycle, après une discussion épuisée sur une question, tentent de tenir compte des aspects positifs et d’éliminer les aspects négatifs pour élaborer une politique et une législation avec le maximum de consensus possible.

Les élus surveillent et évaluent

Une fois qu’une telle politique ou législation est adoptée, les élus sont également censés surveiller sa mise en œuvre et évaluer ses résultats pour savoir si elle atteint les objectifs qu’elle était censée atteindre.

Toute lacune, qu’il s’agisse de sa mise en œuvre ou de lacunes juridiques, est ensuite examinée par intermittence par les élus pour prendre des mesures correctives en temps opportun afin que des résultats optimaux soient obtenus de ladite politique pour le grand public ainsi que pour le pays.

Même dans les fonctions quotidiennes du gouvernement, les représentants sont censés poser des questions et demander des éclaircissements sur toute question d’intérêt public aux représentants du parti au pouvoir occupant des postes exécutifs.

Ces derniers, dans le cadre de leur devoir d’élus, sont censés donner une version officielle avec tous les détails des questions posées pour assurer des mesures correctives ainsi que la transparence et la responsabilité dans les politiques gouvernementales.

Il est cependant intéressant de voir si les représentants élus livrent ou se rapprochent de ce qu’ils sont censés livrer dans une démocratie représentative idéale.

